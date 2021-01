FOTOGALERÍA | Las imágenes que dejaron los violentos incidentes en Washington tras asalto al Capitolio por seguidores de Trump

Ante la gravedad de los hechos, la alcaldesa Muriel Bowser ordenó toque de queda desde las 18:00 horas para conseguir controlar la situación; mientras el mandamás norteamericano, Donald Trump pidió a los manifestantes “que permanezcan en paz. ¡Sin violencia! Recuerden, nosotros somos el partido de la ley y el orden: respeten la ley y a nuestros grandes hombres y mujeres de azul. ¡Gracias!”.

Por su parte, el presidente electo, Joe Biden, comentó que “este es un momento en que la democracia está bajo una presión sin precedentes. Esto no refleja de ninguna manera lo que es Estados Unidos realmente, no representa quienes somos. Esto es un grupo de locos extremistas. Esto no es una protesta, es desorden, es caos, sedición y tiene que terminar ahora“.