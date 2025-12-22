Pese a que una mayoría de los chilenos evalúa negativamente el año que termina, las expectativas para 2026 muestran un marcado giro hacia el optimismo.

Así lo revela el estudio “Predicciones 2026” de Ipsos, que posiciona a Chile como el tercer país más optimista entre 30 naciones analizadas.

Según la encuesta, un 66% de las personas en Chile considera que 2025 fue un mal año para el país, aunque se trata de la cifra más baja registrada en los últimos siete años.

En el plano personal, un 55% también califica el año como negativo para ellos y sus familias, una percepción que se ha mantenido estable desde 2023.

86% cree que 2026 será mejor

Sin embargo, al proyectarse hacia el futuro, el escenario cambia de forma significativa. Un 86% de los encuestados cree que 2026 será un mejor año que el actual, superando ampliamente el promedio global. Además, dos de cada tres personas en Chile anticipan una economía mundial más sólida el próximo año.

Encuesta Ipsos Ampliar

“El estudio da cuenta de un optimismo poco habitual en los ciudadanos de Chile”, señala el Country Manager de Ipsos Chile, Nicolás Fritis, quien agrega que existe la esperanza de que “2026 sea un mejor año en lo personal, y que se pueda revertir un sostenido sentimiento mayoritario de que los últimos años han sido malos”.

En el ámbito económico, Chile aparece como uno de los países con menor temor a una recesión y con mejores expectativas de ingresos para 2026.

“Encontrar estabilidad y seguridad”

No obstante, persisten preocupaciones estructurales, como el impacto de la inteligencia artificial en el empleo y la seguridad ciudadana, donde casi la mitad de los encuestados cree que su barrio será menos seguro el próximo año.

Respecto al escenario social, el informe muestra una caída relevante en la expectativa de protestas masivas, alcanzando el mayor descenso entre los países medidos desde el estallido social de 2019.

“Para 2026 la expectativa de la gente en nuestro país es encontrar estabilidad y seguridad”, advierte Fritis, subrayando que el próximo gobierno enfrentará “expectativas no bajas que cumplir”.