En la edición de Los Tenores de este lunes 22 de diciembre, nuestros panelistas anticiparon las decisiones que puede tomar Azul Azul en la reunión de directores de este lunes, donde se podría cerrar la salida de Gustavo Álvarez.

Gonzalo Jara, Danilo Díaz, Pamela Juanita Cordero, Andrés Fernández y Patricio Barrera también supieron de la salida de Daniel Schapira de la concesionaria que maneja a la Universidad de Chile y escucharon las palabras de un exdirigido por Francisco Meneghini en O’Higgins sobre una posible llegada del DT a los azules.

Además, comentaron la actualidad de Colo Colo y conocieron las complicaciones que tendrá el club si quiere fichar al arquero Esteban Andrada.

Revive la edición de Los Tenores de este lunes 22 de diciembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, donde también dialogaron con Guillermo “Mito” Pereira, golfista chileno que anunció su retiro del deporte.