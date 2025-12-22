“La Odisea” estremece con su primer tráiler: así luce la película más ambiciosa de Christopher Nolan

Hace ya un buen tiempo que venimos hablando de La Odisea, la próxima película de Christopher Nolan, uno de los directores más prestigiosos de la industria cinematográfica.

El ambicioso proyecto bajo la firma de Universal Pictures se perfila como uno de los estrenos más relevantes del 2026, generando un alto revuelo y grandes expectativas entre los fanáticos.

Poco a poco se han ido revelando importantes detalles que aumentan el hype entre los cinéfilos, ya sea que esperan el filme como seguidores fieles del cineasta o del clásico poema de Homero.

Bajo este escenario, durante la mañana de este lunes 22 de diciembre se liberó el primer tráiler oficial luego de haber pasado por algunas filtraciones y anuncios especiales.

El adelanto se sitúa tras la guerra de Troya, en un campo de batalla devastado donde Odiseo (Matt Damon) se arrodilla frente a un Agamenón completamente acorazado (Benny Safdie), imagen que vuelve a encender las críticas por la precisión histórica de la propuesta.

A partir de ahí, el avance encadena estampas de aventura clásica: el héroe y sus hombres cruzando bosques, navegando mares embravecidos y adentrándose en cuevas oscuras.

“Tras años de guerra, nadie podía interponerse entre mis hombres y su hogar. Ni siquiera yo”, dice el protagonista con una voz en off, acompañado de música dramática y un tono oscuro.

La pieza también subraya la ambición visual de Nolan: se muestra un caballo de Troya enorme siendo arrastrado desde el mar por cientos de troyanos y la tensión dentro de la estructura, con los guerreros ocultos en su interior.

Se insinúa, además, la presencia de criaturas mitológicas, como una figura colosal en la entrada de una cueva que remite al cíclope Polifemo, mientras los barcos son violentamente zarandeados por olas reales.​

La gran apuesta por el IMAX

La Odisea se presenta como la primera película de la historia rodada completamente con cámaras IMAX, culminando una obsesión que el director arrastra desde que incorporó el formato en secuencias de acción de Batman: el caballero de la noche.

Hasta producciones recientes como Oppenheimer, el ruido, el peso y la dificultad para registrar diálogos habían limitado su uso a momentos puntuales.​

Para este proyecto, IMAX desarrolló una nueva generación de cámaras aproximadamente un 30% más silenciosas y significativamente más ligeras, lo que ha permitido que todo el rodaje se realizara en este formato de gran tamaño y en celuloide.

Ese salto técnico refuerza el compromiso del cineasta con lo físico y con la exhibición en salas, especialmente en proyecciones de 70 mm.​

Un rodaje extremo en mar abierto

La fotografía principal se extendió durante 91 días entre febrero y agosto de 2025, con localizaciones en Marruecos, Grecia, Italia, Escocia e Islandia, en busca de una épica anclada en paisajes reales.

Lo más temerario fue la decisión de pasar cuatro meses en mar abierto, con el elenco rodando sobre olas auténticas para recrear la travesía de Odiseo sin depender de grandes tanques o pantallas verdes.​

Según se dio a conocer, el presupuesto revelado (hasta ahora) asciende a unos $250 millones de dólares, convirtiéndola en la película más cara de la carrera de Christopher Nolan, con un despliegue que incluye ejércitos de extras, barcos reales y construcciones colosales como el propio caballo de Troya.​

La Odisea tiene agendado su estreno en Chile el 16 de julio de 2026.