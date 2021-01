“Un asalto a nuestra democracia”: el testimonio de los congresistas tras la irrupción de seguidores de Trump al Capitolio

Mientras el Congreso estadounidense sesionaba en el Capitolio, en el marco de la ratificación de Joe Biden como el nuevo presidente de la nación, cientos de seguidores del actual mandatario, Donald Trump, irrumpieron en el edificio legislativo, incluso algunos con armas.

En medio de estos hechos de violencia, los parlamentarios debieron ser evacuados de su sede y permanecer aislados al interior del Capitolio. En ese intertanto, algunos compartieron sus impresiones a través de sus cuentas de Twitter.

“Cualquier funcionario electo que no denuncia este total asalto directo a nuestra democracia está asistiendo a un intento de golpe de Estado en el Capitolio”, señaló el congresista Eric Swalwell.

“El Capitolio ha sido violado. Estamos encerrados. ¡Gracias, POTUS!”, dijo la parlamentaria Jackie Speier, mencionando la sigla oficial del presidente de Estados Unidos, en este caso, Trump. “Oren por nuestro país“, expresó a su vez el congresista Tim Ryan.

Revisa aquí algunas de las reacciones, en su idioma original:

As Representatives, we swear on oath to defend the Constitution against all enemies, foreign and domestic. Any elected official who does not denounce this full frontal assault on our democracy is assisting a coup attempt on the Capitol. — Rep. Eric Swalwell (@RepSwalwell) January 6, 2021

The Capitol has been breeched. We are in lock down. Thank you, POTUS! — Jackie Speier (@RepSpeier) January 6, 2021

Thanks to everyone for reaching out. I am safe. In lockdown. This is not ok. We are a nation of laws. Please pray for all of our law enforcement, elected officials and staff on Capitol Hill. Please pray for our country. — Congressman Tim Ryan (@RepTimRyan) January 6, 2021

Thanks for your concern — I am safe and sheltering in place with other senators. Please join me in praying for our country, and for our fellow Americans to do the right thing. — Mark Warner (@MarkWarner) January 6, 2021