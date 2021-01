Presidente electo Joe Biden tras incidentes en el Capitolio: “Esto es una insurrección y el mundo está mirando”

Tras la irrupción de los seguidores de Donald Trump en el Capitolio, en plena sesión del Congreso, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, condenó los incidentes ocurridos durante esta tarde y emplazó al actual jefe de gobierno a pacificar a sus adherentes para frenar estos hechos de violencia.

Los parlamentarios debían ratificar la victoria del demócrata en las elecciones que comenzaron el 3 de noviembre y que fueron objeto de polémica por los reclamos de Trump en torno a los resultados. Más temprano, el vicepresidente Mike Pence había anunciado mediante una carta a los congresistas que no cedería a las presiones para cambiar los resultados y que no impediría la confirmación de Biden.

A través de un punto de prensa, Biden sostuvo que “este es un momento en que la democracia está bajo una presión sin precedentes. Esto no refleja de ninguna manera lo que es Estados Unidos realmente, no representa quienes somos. Esto es un grupo de locos extremistas. Esto no es una protesta, es desorden, es caos, sedición y tiene que terminar ahora“.

Agregó que “llamé a esta multitud desordenada a que retrocediera inmediatamente. En un contexto de esta naturaleza, las palabras del presidente importan, y sin embargo aquí ha sucedido lo peor después de sus palabras. Llamé al presidente Trump para que comparezca en la televisión ahora, que defienda la Constitución y termine con esto”.

“El mundo está mirando. Esto es un golpe muy fuerte a nuestra nación”, continuó Biden. “Es un momento oscuro, tan oscuro. Nosotros tenemos que trabajar mucho, vamos a hacerlo y nuevamente vamos a prevalecer. Vamos a hablar de la restauración de la democracia, del respeto, de las reglas de la ley. Simplemente es una cuestión de decencia. Esto excede a la política, no agitar las llamas del odio. Esto es una insurrección“.