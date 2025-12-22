Icónico restaurante brasileño famoso por sus carnes llega a Santiago: dónde se ubica y cuándo es su apertura

Durante los últimos días se dio a conocer que un emblemático restaurante de origen brasileño aterrizará en Chile.

Se trata nada más y nada menos que del local especialista en carnes Fogo de Chão, el cual abrirá su primera sucursal en la región Metropolitana.

Fogo de Chão cuenta con una gran historia que comenzó a escribirse en 1997, cuando en Texas, Estados Unidos, abrieron su primera sucursal.

En la actualidad ya son 117 sucursales que tiene la marca alrededor de todo el mundo.

Fogo de Chão llega a Chile: ¿Dónde se ubica?

En concreto, el famoso restaurante Fogo de Chão se emplazará en la CV Galería, en la comuna de Vitacura, región Metropolitana. Dicho local, abrirá sus puertas el próximo 28 de diciembre.

Sumado a dicho recinto, la marca sumará una segunda apertura en nuestro país: en el mall Costanera Center, en enero.

Lo anterior, contempla una inversión que podría llegar a la suma de 5 millones de dólares, según consignó Ex-Ante.

En tanto, se espera que con la llegada del restaurante brasileño se contraten cerca de 100 personas en los primeros dos años, con la opción de llegar a 250 colaboradores en total.

Expertos en carnes

Entre las principales características de Fogo de Chão, está su carácter típico originario de Brasil.

La especialidad del recinto son los churrascos, donde además venden carnes a la espada.