;

Para evitar una ilegalidad: el acuerdo que le permitirá a Gustavo Álvarez dejar la U de Chile

Según información de ADN Deportes, el contrato del entrenador tenía un elemento que podría llevar a un conflicto legal con el club.

Carlos Madariaga

Rocio Ayala

Para evitar una ilegalidad: el acuerdo que le permitirá a Gustavo Álvarez dejar la U de Chile

Para evitar una ilegalidad: el acuerdo que le permitirá a Gustavo Álvarez dejar la U de Chile / Marcelo Hernandez

Es solo cuestión de horas para que Azul Azul oficialice la salida de Gustavo Álvarez, a falta de que el directorio tenga constancia del acuerdo.

El entrenador argentino no pagará la cláusula de 1,2 millones de dólares que contemplaba su contrato, pero el monto menor que cancelará, obedece a un tema legal.

Revisa también:

ADN

Según información de ADN Deportes, la renovación de Gustavo Álvarez tenía una serie de trabas a nivel jurídico. Esto debido a que el vínculo se podía renovar unilateralmente hasta 10 días después de que finalizara el torneo 2025, pero para la justicia chilena esto es nulo y eso lo supo en estos últimos días el abogado de Gustavo Álvarez, teniendo como jurisprudencia el caso de Bastián Roco en Huachipato.

Esta cláusula es habitual en las gestiones del abogado Javier Gasman, que trabaja con la U de Chile, Deportes La Serena y Huachipato.

Ante esta situación, que le permitía a Gustavo Álvarez no pagar nada, a Manuel Mayo, gerente deportivo de Azul Azul, se le ofrecieron dos caminos: ir a la justicia ordinaria, donde el DT ganaría, o llegar a un acuerdo.

Es así como el entrenador trasandino pactó dejar la U de Chile a cambio de 200 mil dólares, que era lo que tenía que pagarle el club en caso de que lo quisieran sacar, con tal de hacer un gesto para acordar su salida y no dejar en nada al equipo. Eso sí, el pago se hará al momento que encuentre club en 2026.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad