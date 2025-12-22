Para evitar una ilegalidad: el acuerdo que le permitirá a Gustavo Álvarez dejar la U de Chile / Marcelo Hernandez

Es solo cuestión de horas para que Azul Azul oficialice la salida de Gustavo Álvarez, a falta de que el directorio tenga constancia del acuerdo.

El entrenador argentino no pagará la cláusula de 1,2 millones de dólares que contemplaba su contrato, pero el monto menor que cancelará, obedece a un tema legal.

Según información de ADN Deportes, la renovación de Gustavo Álvarez tenía una serie de trabas a nivel jurídico. Esto debido a que el vínculo se podía renovar unilateralmente hasta 10 días después de que finalizara el torneo 2025, pero para la justicia chilena esto es nulo y eso lo supo en estos últimos días el abogado de Gustavo Álvarez, teniendo como jurisprudencia el caso de Bastián Roco en Huachipato.

Esta cláusula es habitual en las gestiones del abogado Javier Gasman, que trabaja con la U de Chile, Deportes La Serena y Huachipato.

Ante esta situación, que le permitía a Gustavo Álvarez no pagar nada, a Manuel Mayo, gerente deportivo de Azul Azul, se le ofrecieron dos caminos: ir a la justicia ordinaria, donde el DT ganaría, o llegar a un acuerdo.

Es así como el entrenador trasandino pactó dejar la U de Chile a cambio de 200 mil dólares, que era lo que tenía que pagarle el club en caso de que lo quisieran sacar, con tal de hacer un gesto para acordar su salida y no dejar en nada al equipo. Eso sí, el pago se hará al momento que encuentre club en 2026.