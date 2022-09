Víctor Hugo Castañeda, histórico de U. de Chile, dialogó con ADN Deportes y realizó una radiografía al momento que vive el cuadro azul en la recta final del Campeonato Nacional, en donde el club lucha por no descender.

Quien fue jugador y entrenador del elenco universitario aún tiene fe de que el equipo salve la categoría. “Está difícil, pero yo quiero que se salve, me gustaría, ojalá lo pueda conseguir”, señaló.

El otrora futbolista destacó la victoria que consiguió el conjunto laico ante Palestino. “La U salió de la derrota, le ganó a un equipo que venía bastante encumbrado. A mí no me gustó para nada cómo jugó, pero ganó y eso se aplaude. Le dio un balón de oxígeno que le va a durar 10 días más”, indicó.

En cuanto a la continuidad de Sebastián Miranda como DT de Universidad de Chile, Castañeda fue categórico y afirmó que “deben dejarlo, es el técnico de la U hoy, lo tiene que asumir. El entrenador de la U no puede ser un tipo pusilánime, tiene que tener opinión y hacer sentir su voz. Después, el próximo año se verá”.

Además, el histórico azul le mandó un potente consejo al plantel. “El cuerpo técnico y jugadores deben enfocarse en el partido que viene, no se pueden desgastar en pensar qué va a pasar con sus carreras el próximo año. Si el plantel mantiene a la U en Primera, tienen muchas más posibilidades para seguir en el club, y si no, las posibilidades de proyección en sus carreras son mínimas”, sostuvo.

Víctor Hugo Castañeda y su crítica a Azul Azul

El ex seleccionado nacional también apuntó contra la dirigencia de U. de Chile. Al respecto, agregó: “La gente que dirige no está tomando las decisiones adecuadas. Cuando uno tiene un problema de mecánica en su auto, uno lo lleva al mecánico, no al contador auditor o al médico. Y en la U, aparentemente las decisiones no las está tomando quien corresponde”.

Por último, Castañeda aseguró que Azul Azul no ha hecho un buen trabajo por “falta de convicción, falta de respeto a las jerarquías establecidas y que cada uno se maneje dentro su área. Aquí hubo un señor (Cristián Aubert) que estuvo en la U y dijo que en Chile no habían técnicos capacitados para dirigir al club, pero la gran mayoría de los entrenadores que ellos trajeron, son extranjeros. Y mira dónde está la U”.