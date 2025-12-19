;

El fichaje sorpresa que pidió Fernando Ortiz para Colo Colo: juega en Europa y pasó por Boca

El técnico de los albos puso sobre la mesa un inesperado nombre para sumar como refuerzo de cara a la temporada 2026.

Tras oficializar a Matías Fernández como su primer refuerzo, Colo Colo sigue moviéndose en el mercado de pases y en las últimas horas sumó un inesperado nombre que podría incorporarse al plantel albo para la temporada 2026.

Según información de ADN Deportes, Fernando Ortiz, técnico del “Cacique”, pidió el fichaje del portero argentino Esteban Andrada, quien milita actualmente en el Real Zaragoza de la Segunda División de España.

La gerencia deportiva, encabezada por Daniel Morón, ya está en conocimiento de la solicitud del entrenador argentino, quien apunta al golero de 34 años como el flamante reemplazante de Brayan Cortés.

De todas formas, la operación no será sencilla, ya que Andrada se encuentra a préstamo en Real Zaragoza y su pase pertenece a Monterrey, donde tiene contrato hasta junio de 2027.

En la actual temporada, el arquero trasandino ha disputado un total de 9 partidos entre la Segunda División de España y la Copa del Rey, recibiendo 15 goles en contra y manteniendo su valla en cero en dos ocasiones. También cuenta con pasos por Lanús, Arsenal de Sarandi y Boca Juniors.

De no concretarse su arribo a Macul, otra de las alternativas que maneja Colo Colo para reforzar su arco es Jaime Vargas, portero chileno de 21 años que pertenece a Recoleta. Por ahora, todo dependerá de lo que ocurra con el futuro de Brayan Cortés, quien tiene encaminada su salida al Puebla de México.

