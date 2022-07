“Hay mucha diferencia”: Víctor Hugo Castañeda teme que Colo Colo pase por encima de la U en el Superclásico

Víctor Hugo Castañeda, histórico de U. de Chile con pasos por el club como jugador y técnico, anticipó lo que será el Superclásico contra Colo Colo y reconoció la distancia futbolística que hay entre un equipo y otro, con el cuadro azul en clara desventaja.

“Esta diferencia que hay en la tabla, en los números, en rendimientos, en lo colectivo e individual, es patente. Hay mucha diferencia a favor de Colo Colo”, aseguró el exfutbolista que defendió a la U entre 1992 y 1997, en diálogo con El Mercurio.

Castañeda mostró su preocupación por la debilidad defensiva que tiene Universidad de Chile para encarar el crucial duelo ante el “Cacique”. “Diego López hizo lo que había que hacer, ordenarse de atrás hacia adelante, porque la U es el equipo que más goles ha recibido en los últimos cuatro o cinco años. Eso es un problema”, indicó.

En ex DT de los azules no solo recalcó los problemas en la zaga, también añadió que en ataque el equipo no está para golpear a los albos. “Uno ve a la U y ve delanteros muy huérfanos, aislados. Antes estaba esa sensación de que si las cosas no salían, estaba Joaquín Larrivey para salvar, pero ahora uno no ve variantes para llegar al arco rival”, sostuvo.

En definitiva, Víctor Hugo Castañeda fue tajante con su análisis. “En el juego de la U se mantienen las mismas dudas de siempre, no hay una mejora sustancial y la realidad indica que colectivamente el equipo no ha funcionado, no hay un buen circuito futbolístico”, cerró.

El Superclásico entre U. de Chile y Colo Colo se disputará este domingo 31 de julio a partir de las 13:30 horas en el Estadio Fiscal de Talca.