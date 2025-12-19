;

Sorpresa para los hinchas azules: Eduardo Vargas habría acordado su regreso a la U de Chile

Además, Charles Aránguiz también tendría definida su renovación con el “Romántico Viajero”.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

La Universidad de Chile, que aún no puede confirmar la salida de Gustavo Álvarez, se cansó de esperar y este viernes pisó el acelerador en el armado de su plantel para 2026, cerrando los movimientos más esperados por sus hinchas.

Esto porque, según lo reportado por La Tercera, los azules concretaron el regreso de Eduardo Vargas a la institución luego de 14 años, tras el intento fallido a mitad de este 2025.

De acuerdo con el medio ya citado, “Turboman”, quien se encontraba libre tras su breve paso por Audax Italiano, tendría todo acordado para firmar por dos años con el “Romántico Viajero”.

Además, desde Azul Azul también habrían cerrado la renovación de Charles Aránguiz, quien finalizaba su vínculo a fines de diciembre y, tal como comentó Marcelo Díaz en ADN Deportes hace unos días, solo restaba la firma para que el “Príncipe” continúe en el CDA.

Con esto, a Universidad de Chile solo le restaría cerrar la salida de Gustavo Álvarez y anunciar a su nuevo entrenador para que la temporada 2026 comience a tomar forma de manera definitiva.

