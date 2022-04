Víctor Hugo Castañeda y el momento de la U: se necesitan referentes que sean de verdad, no ídolos con pie de barro

Una nueva semana comienza en el Centro Deportivo Azul (CDA) para la Universidad de Chile, donde Santiago Escobar tiene la misión exclusiva de sumar un triunfo ante Palestino el próximo sábado para salir de la parta baja de la tabla de posiciones.

En ello, el exentrenador de los azules, Víctor Hugo Castañeda, conversó con ADN Deportes y analizó el momento que atraviesan los universitarios: “cuando uno entra en estas espirales negativas, son difíciles de revertir. Sobre el final cuando le hacen el gol estaba insinuando más que Coquimbo, daba la sensación de que la U estaba un poquito más cerca, pero es una cosa de sensaciones”, esgrimió.

“Con una fragilidad tremenda, donde le hacen un gol a un equipo que no muestra la jerarquía que uno espera de jugadores de la U. Son jugadores con muchas condiciones la gran mayoría de ellos, sobre todo los jóvenes nacidos en casa, pero les falta todavía alguien que les de jerarquía y que ordenen en determinados momentos, sobre todo en los minutos finales como sucedió esto en el Sánchez Rumoroso”, complementó el exadiestrador.

Insistió sobre el compromiso ante Coquimbo Unido que: “si tú quieres salir jugando desde atrás como el Barcelona en su mejor momento o el City debes tener los jugadores para eso. Yo no se si los momentos de los jugadores, hoy en día, están para eso, porque un error te lo hacen pagar”, dijo.

“En el segundo tiempo la U mejoró sobre todo con la entrada de (Lucas) Assadi que le dio algo distinto, te dejaba esa sensación que la U podía hacer daño y en eso estaba el partido. No puedes perder un partido en el último minuto cuando estás en la situación en que estás. Si no pudiste ganarlo en 89 minutos, no lo pierdas en el último y esa es la convicción que le hace falta hoy a la U. Perdieron un partido de forma muy inocente por cómo se gestó la jugada”, comentó Castañeda.

Castañeda y las responsabilidades en la U

Sobre los refuerzos que llegaron al CDA, Víctor Hugo Castañeda aseguró que: “muchos de los que llegaron, el apelativo de “refuerzos” no les calza. Creo que llegaron a integrar un plantel, nomás. Insisto, jugar en la U no es fácil, jugar en la U hay que acostumbrarse y la historia así lo ha dicho”.

“No lo han querido entender y hoy tienen gente más tecnócratas que técnicos que están más preocupados de manejar un software que enseñarles a los jugadores a tomar decisiones correctas en el momento justo. Ahora opinar del Gerente Deportivo es difícil porque uno está afuera, pero de afuera claramente uno dice que los jugadores que llegaron no han respondido a la calidad de refuerzos”, complementó el exDT de los azules.

Comentó además que: “hoy en día se requería otra cosa y referentes que sean de verdad, no ídolos con pie de barro que de repente te llevan por otro camino. Se necesita gente que sepa, que esté comprometida con la camiseta, comprometida con el club. Insisto, a más de 500 kilómetros de distancia y sentado frente a un televisor, es muy fácil opinar así, pero es lo que uno ve, no más”, aseguró.

Respecto a la continuidad de Santiago Escobar al mando de los azules, Víctor Hugo Castañeda comentó que: “no me gusta que se interrumpan los procesos, pero claramente los técnicos estamos en constante evaluación. Claramente si hubiese sido un técnico chileno, son a ellos a los que han sacado, como el caso de Ronald (Fuentes) y a los entrenadores extranjeros les dan muchas más posibilidades y en la U está lleno de esos casos en la historia”, aseguró.

Cerró con que: “parece que en la U hoy día hay que hablar distinto, hablar con algún acento para ser considerado. Insisto, no estoy por sacar al técnico, pero si la gente está convencida que es él quien los va a sacar adelante, pues bien lo tienen que respaldar. En el fútbol debes tomar decisiones y cuando tomas esas decisiones tienes dos opciones, o aciertas o te equivocas. Y en las dos situaciones debes vivir con las consecuencias y asumirlas”, finalizó el exvolante de los laicos.