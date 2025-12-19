En la antesala de navidad y año nuevo: conoce los 9 cortes de carne más económicos para preparar al horno

Ante la persistente preocupación por la inflación en vísperas de las celebraciones de fin de año, encontrar alternativas para la cena festiva que equilibren calidad y precio se ha vuelto una prioridad para los consumidores.

Los cortes de carne que históricamente se han considerado “segundos” o menos populares, demuestran ser la solución ideal, ya que ofrecen un sabor excelente si se cocinan de forma adecuada (generalmente al horno con cocción lenta).

A continuación, presentamos un análisis de los precios de estos cortes más accesibles, basándonos en los valores referenciales por kilo de la tienda Doña Carne hasta el día 19 de diciembre.

Precios referenciales por kilo

La siguiente lista consigna las opciones de vacuno y cerdo que destacan por su economía, permitiendo preparar un plato principal contundente y sabroso sin disparar el presupuesto:

Pulpa Pierna Deshuesada (Cerdo): $6.498 por kilo

Es un corte suave de la pierna trasera con algo de grasa, lo que ayuda a la jugosidad. Se recomienda asarla al horno para que conserve sus jugos naturales.

Costillar de Cerdo Americano (Cerdo): $7.998 por kilo

Sección de costillas con buena capa de carne y grasa, garantizando un sabor intenso. Su preparación es ideal con cocción lenta al horno o a la parrilla.

Tapabarriga (Vacuno): $8.998 por kilo

Corte delgado e irregular, reconocido por ser muy blando y sabroso. Para evitar que se seque, se sugiere un asado al horno o parrilla con control de temperatura.

Huachalomo (Vacuno): $10.998 por kilo

Proviene de la región dorsal del cuello y tiene una fibra marcada. Es perfecto para hacer mechada, estofados u hornearlo con humedad para ablandar su textura.

Abastero (Vacuno): $10.998 por kilo

Se ubica en la pierna trasera, y su infiltración de grasa lo hace blando y sabroso. Es ideal para cacerola, estofado o al horno, siempre acompañado de verduras y líquido.

Asado del Carnicero (Vacuno): $10.998 por kilo

Es un corte alargado y sabroso con vetas fibrosas. La cocción lenta en cacerola o al horno con suficiente líquido es clave para que quede tierno.

Punta Picana (Vacuno): 11.998 por kilo

Este corte triangular del cuarto trasero está cubierto parcialmente de grasa, lo que le da sabor. Es versátil, ideal para asar al horno o parrilla, dejando reposar para retener los jugos.

Punta Paleta (Vacuno): 12.998 por kilo

Proviene del cuarto delantero y tiene un nervio central. Se recomienda marinarlo antes de cocinarlo al horno o a la sartén.

Asiento (Vacuno): 14.998 por kilo