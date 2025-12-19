;

FOTOS. Culto al líder: Donald Trump añade su nombre a icónico edificio estadounidense

En una maniobra de dudosa legalidad, el mandatario ordenó modificar la fachada del histórico recinto para que pase a llamarse “The Donald J. Trump and the John F. Kennedy Memorial Center”.

Mario Vergara

Culto al líder: Donald Trump añade su nombre a icónico edificio estadounidense

Culto al líder: Donald Trump añade su nombre a icónico edificio estadounidense / JIM WATSON

Lo que en los pasillos de Washington comenzó como un rumor extravagante, este viernes se materializó en andamios y letras de molde. Operarios intervinieron la fachada del histórico John F. Kennedy Center for the Performing Arts para añadir el nombre del actual mandatario, rebautizando de facto el complejo como “The Donald J. Trump and the John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts”.

La decisión fue adoptada por unanimidad el jueves por el patronato de la institución, un organismo cuyos miembros fueron designados a dedo por Trump al inicio de su segundo mandato. Entre los directivos que avalaron la medida figuran leales incondicionales como su jefa de gabinete, Susie Wiles, el enviado especial Ric Grennell y la Segunda Dama, Usha Vance.

La justificación: “El virus woke”

Desde la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt celebró el cambio, argumentando que se debe al “increíble trabajo que el presidente Trump ha realizado para salvar el edificio” de lo que la administración denomina el “virus de la ideología woke”.

Esta “salvación” ha implicado una transformación radical en la gestión del recinto: desde intervenciones estéticas (como pintar de blanco las columnas doradas originales) hasta la cancelación de eventos que chocan con el ideario MAGA, como el concierto navideño del Coro de hombres gais de Washington.

JIM WATSON

Dudosa legalidad y éxodo cultural

La maniobra ha abierto un frente legal y político. El nombre original del centro fue establecido por una ley del Congreso en 1964, por lo que cualquier modificación debería pasar por el Legislativo. Sin embargo, Trump optó por la vía rápida, evitando someterse a un Congreso donde incluso los republicanos han comenzado a mostrar reticencias a sus planes más audaces.

El impacto en la comunidad artística ha sido inmediato:

  • Renuncias: Asesores de prestigio como la soprano Renée Fleming y el músico Ben Folds dimitieron en protesta.
  • Mudanzas: La histórica compañía de danza Alvin Ailey trasladará su residencia anual a otro teatro.
  • Público: Medios estadounidenses reportan una caída en la venta de abonos y entradas, aunque la Casa Blanca lo niega.

Mientras el sorteo del Mundial de Fútbol y galas con figuras como Sylvester Stallone ocupan ahora la agenda del recinto, el “Trump-Kennedy Center” se erige como el nuevo símbolo de la era: una fusión de poder ejecutivo, estética personalista y ruptura de tradiciones institucionales.

