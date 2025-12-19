Increpan y golpean al diputado republicano José Meza en un centro comercial

El diputado del Partido Republicano, José Meza, fue protagonista de un violento incidente este viernes tras ser increpado y golpeado por una persona mientras transitaba por el interior de un centro comercial. El hecho, que fue captado por el propio agresor, ocurre en medio de una fuerte controversia generada por las declaraciones del parlamentario sobre la reducción de la jornada laboral.

Según los registros, los agresores encararon a Meza recriminándole sus dichos de que los chilenos “no podían disfrutar” de los beneficios de trabajar menos horas debido a la actual crisis de seguridad que afecta al país. En medio de los insultos, la situación escaló hasta la agresión física, obligando al legislador a retirarse del lugar.

Historial de controversias

Este episodio se suma a una serie de polémicas que han marcado la trayectoria reciente del diputado. Meza había mantenido un perfil bajo y desapareció de las apariciones públicas durante la última campaña presidencial de José Antonio Kast.

Su alejamiento de la primera línea se produjo luego de defender públicamente un indulto general para reclusos de avanzada edad, iniciativa que generó un amplio rechazo transversal al no excluir a condenados por delitos de lesa humanidad ni a autores de violaciones contra menores de edad.

Hasta el momento, el Partido Republicano no ha emitido una declaración oficial condenando la agresión, aunque el incidente ha reabierto el debate sobre la violencia política y la seguridad de las autoridades en espacios públicos.