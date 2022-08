Unión Española ha dado grandes pasos en su objetivo por modernizar la infraestructura del club. Este jueves, los hispanos dieron inició a la construcción de su Ciudad Deportiva y el máximo accionista de la institución, Jorge Segovia, entregó más detalles sobre los trabajos de la dirigencia.

En conversación con Los Tenores, el empresario se refirió al comienzo de las obras para el nuevo complejo deportivo. “Es un proyecto que teníamos en mente hace mucho tiempo. Desgraciadamente no se pudo dar antes porque cada vez que encontrábamos un sitio, en cuanto se sabía que Unión Española era el comprador, inmediatamente subía de precio“, expuso.

En la misma línea, el español reiteró su interés por remodelar el estadio Santa Laura, idea que ha evidenciado a través de diversas maquetas.”Creemos que el proyecto es perfectamente viable. Necesitamos de la buena voluntad de la autoridad municipal, que hasta donde sé sí la tiene, pero ya no depende de nosotros.”, apuntó.

“Queremos hacer un estadio para el siglo XXI. Hoy en día, Santa Laura está mucho mejor que cuando nosotros hicimos cargo, pero ha quedado como un estadio antiguo. Nuestro desafío es convertirlo en un hito arquitectónico, que sea un referente para Independencia, y podría ser el mejor estadio de Santiago“, agregó respecto a la posible modernización del estadio.

Además, Segovia aseguró que estudian la opción de aumentar la capacidad del recinto de Independencia, con miras a la candidatura para la Copa del Mundo. “Estamos viendo incluso la posibilidad de aumentar el número de espectadores, para que pueda ser un aporte si se realiza el Mundial de 2030″, afirmó.

Por otro lado, el propietario del club analizó la situación actual del Santa Laura, que se encuentra clausurado debido a las consecuencias del partido de rugby entre los Cóndores y Estados Unidos. “Comprendo que a muchos hinchas les molestara el estado en que quedó la cancha, pero estamos muy orgullosos de la decisión que tomamos en el directorio. Nadie quería darle un estadio al rugby y tenían la posibilidad de ir a un Mundial por primera vez”, manifestó.

“No fue con el ánimo de ganar dinero, ya que alquilamos el estadio muy barato porque queríamos colaborar. Lo que nadie podía prever es que ese día iba caer un diluvio y la cancha iba a quedar así”, complementó. De todos modos, Segovia corroboró que la Federación de Rugby ha asumido los costos de la reparación de la cancha.

En cuanto al presente deportivo de Unión Española, el empresario le bajó el perfil a la posible incidencia de la salida del Santa Laura con el nivel del equipo. “No sé si nos ha perjudicado. Cuando un equipo juega bien lo hace en cualquier cancha. El campo de juego de local es una ventaja, pero cuando un equipo anda bien, anda bien.

“Hemos tenido presentaciones irregulares en los últimos partidos y es evidente. Hemos regalado minutos en algunos partidos y nos ha tocado remar desde atrás, pero hay posibilidades matemáticas de pelear el título“, remarcó.

En tanto, Segovia abordó la partida de Víctor Felipe Méndez al CSKA Moscú. “Yo pensaba que debía seguir en Unión Española hasta fin de año, por lo menos. Terminamos primeros en la primera rueda y era un jugador muy importante para nosotros. Él pensó de otra manera y entiendo su postura, para él es un desafío grande y no estamos para cortarle las piernas a ningún jugador”, concluyó.

El papel de representantes y las casas de apuestas en el fútbol chileno

En la conversación con Los Tenores, el máximo accionista de Unión Española se refirió a la presencia de casas de apuestas en el fútbol nacional, además de la participación de agentes en la propiedad de clubes.

“Hay cosas que me llaman la atención, como que representantes entren en el accionariado de equipos o que casas de apuestas entren a los patrocinios de clubes. Son cosas que no me suenan bien. Hay conflictos de interés que se pueden dar“, apuntó Segovia.

El español reconoció que los hispanos han tenido propuestas por parte de páginas de apuestas, pero han optado por rechazarlas. “Unión Española es de los pocos equipos que no tiene a ninguna casa de apuesta como patrocinador, ni a representantes en su accionariado. Nosotros hemos recibido ofertas importantes y hemos dicho que no, pero es legal y no lo vamos a cuestionar ni denunciar”, resaltó.

Por último, Jorge Segovia fue consultado por su vínculo con Mauricio Etcheverry, ex mano derecha de Sergio Jadue e integrante de la campaña que llevó al español a la presidencia de la ANFP, que ahora asumirá como asesor de Azul Azul. “Yo tuve poca relación con él. Luego de que me desvinculé de la ANFP no volví a tener ningún tipo de comunicación con él“, aseguró.