Carolina Coppo, miembro del directorio de Azul Azul, conversó este viernes con Los Tenores de ADN y se refirió al complejo escenario que atraviesa la concesionaria que administra al club U. de Chile.

La representante de la Casa de Estudios comentó la llegada de Mauricio Etcheverry, ex mano derecha de Sergio Jadue, quien asesorará al cuadro azul y ayudará en la búsqueda de estadios para que el equipo juegue de local.

Coppo aseguró que la contratación de Etcheverry fue “muy mala, es una pésima idea, imprudente e inadecuada. Es evidente que es necesario solucionar el problema de la localía, el cual tenemos semana a semana. Sin embargo, la contratación de esta persona en particular, que no conozco y solo sé de sus antecedentes, no es la más adecuada. No es necesaria”.

La abogada reconoció que nunca fue informada de esta determinación y apenas se enteró por la prensa. Al respecto, afirmó que “los cuatro directores que no somos designados por Sartor pedimos por favor que se revierta esta decisión. Pero no hemos obtenido respuesta”.

La molestia de Carolina Coppo con el presidente de Azul Azul

Además, la directora expresó el disgusto que hay desde la Casa de Estudios contra el presidente de Azul Azul, Michael Clark, y los representantes del grupo Sartor. “Clark ni nadie de Azul Azul se comunica con la hinchada. Hace tiempo hemos pedido que Clark o alguien se haga cargo de la vocería del club y dé explicaciones a la hinchada más allá de una pequeña conferencia de prensa”, indicó.

“Más que decisiones erradas, que han habido, nosotros criticamos la forma en que se lleva a cabo el gobierno corporativo de Azul Azul, porque no se hace de manera correcta como sociedad anónima y menos atendido al club de fútbol que estamos administrando. Tenemos miradas distintas de lo que es un club”, agregó Coppo.

La abogada también explicó por qué la Casa de Estudios de Universidad de Chile no puede quedarse con el control de la U y manejar las riendas en la institución. “La universidad no puede hacerse cargo directamente de la administración del club porque está impedido por ley, solo lo podría hacer a través de una persona jurídica que la misma universidad debiese crear, como por ejemplo, una fundación”, subrayó.

“Azul Azul, al haberse hecho cargo de la deuda tributaria, tiene el derecho y obligación de administrar el club, entonces son varios los amarres y aspectos jurídicos que hay”, añadió.

Por último, Carolina Coppo fue tajante al decidir cuál es la peor determinación que ha tomado el directorio de Azul Azul. “Las peores decisiones que se han tomado han sido el conjunto de operaciones y de compra de jugadores con Huachipato, eso por las consecuencias que trae en la hinchada y en la poca transparencia”, concluyó.