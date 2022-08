Mauricio Etcheverry, ex asesor de Sergio Jadue cuando éste fue presidente de la ANFP, llega a U. de Chile para trabajar con Azul Azul de cara a los próximos meses.

Universidad de Chile contrató a Etcheverry para contar con sus servicios de asesoría externa y de logística durante un tiempo determinado, con el objetivo principal de ayudar al club a conseguir estadios para ejercer su localía, según indicó La Tercera.

El medio citado señaló además que la ex mano derecha de Jadue no tendrá facultades para intervenir en decisiones dirigenciales ni del primer equipo. Sus funciones apuntarán a la constante problemática que ha tenido la U por encontrar canchas para jugar de local, tanto fuera como dentro de Santiago.

En esta misma línea, desde Azul Azul respondieron a las consultas de ADN Deportes y ratificaron que Etcheverry no tomará el lugar de Cristian Aubert, solo se enfocará en temas operacionales y logísticos. Al interior de U. de Chile también comentaron que el asesor no tendrá oficina en el club y no asistirá al Centro Deportivo Azul.

A pesar de que Sergio Jadue enfrenta una sentencia por corrupción y sobornos, su ex asesor, Mauricio Etcheverry, aseguró que por su parte está libre y sin juicio pendiente tras los cargos que la directiva de Arturo Salah en la ANFP presentó en su contra en 2016 por no haber justificado $117 millones en viáticos.

“Nunca tomé ni un peso de la ANFP y así quedó demostrado. Esa fue una calumnia, una falsedad. Fue una mariconada del directorio entrante”, argumentó Etcheverry el año pasado en La Tercera.