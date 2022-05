La emoción de Caszely ante la oferta de Mosa para trabajar en Colo Colo: “Hemos pasado momentos difíciles”

Carlos Caszely tuvo un emotivo momento junto a Aníbal Mosa en plena entrevista con Los Tenores de ADN, mientras ambos se encuentran en Buenos Aires a la espera del partido entre Colo Colo y River Plate por Copa Libertadores.

Mosa, integrante del directorio de Blanco y Negro, volvió a recalcar su deseo para que el histórico ex goleador albo trabaje en el “Cacique” con algún cargo.

“Se lo he dicho varias veces a Carlos. Él es un aporte muy importante para la institución. Lo hemos estado conversando, para que Carlos pueda estar en un rol donde se sienta cómodo y entregue su aporte”, indicó el expresidente de ByN.

Por su parte, el “Rey del metro cuadrado” dejó en incógnita su respuesta ante la oferta. “De momento no lo sé, estoy viviendo el día a día, no sé qué va a pasar el día de mañana. Aníbal desde hace muchos años que está tratando de convencerme para que trabaje en Colo Colo”, señaló.

Luego, el exjugador explicó las razones del por qué no ha podido trabajar en el club y no aguantó su emoción. “No se han dado las condiciones, hemos pasado por momentos muy difíciles. ¿Hoy día? No, solo estamos viviendo el momento, ya veremos más adelante”, concluyó Carlos Caszely.

Ante la emoción del ídolo albo, Aníbal Mosa comentó la pérdida que tuvo Caszely por el fallecimiento de su esposa hace unos meses atrás. “Carlos vivió una situación terrible, yo tuvo el placer y honor de conocer a María de los Ángeles. Fue un golpe durísimo, pero este tipo de actividades le sirven a él también. Espero que pueda reencantarse con su institución”, cerró.