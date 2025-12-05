;

FOTOS. “¡Ojo a Argentina!”: prensa española lamentó la “ruta complicada” que les tocó tras el sorteo del Mundial 2026

La ‘Furia Roja’, si quiere volver a ser campeón del mundo, tendrá que atravesar un complejo camino.

Gonzalo Miranda

En España hay preocupación por la Copa del Mundo

En España hay preocupación por la Copa del Mundo

Son las dos mejores selecciones del mundo, y se podría cruzar tempranamente en el próximo Mundial de fútbol. Este viernes, la FIFA realizó el sorteo para la fase grupal de la Copa del Mundo 2026, instancia donde los países conocieron su destino en la cita mundialista.

España, la mejor selección del ranking FIFA, quedó el Grupo H junto a Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde; mientras que el segundo mejor país del mundo es Argentina, vigente campeón, y que quedó en la Zona J con Argelia, Austria y Jordania.

Si la lógica se da, la albiceleste será primero en su grupo y jugará con el segundo del Grupo H, el cual podría ser España (si es que Uruguay cumple una buena presentación).

Un mano a mano con Uruguay, un posible cruce con Argentina”, tituló con temor Marca. Por otra parte, Mundo Deportivo también hizo eco del teórico choque con los campeones del mundo: “posibles cruces, partidos y enfrentamientos: ¡Ojo a Argentina!“.

Mientras que AS España tituló: “Ruta complicada de España a la final... y si queda segunda, ¡Argentina!“.

La reacción de la prensa española

ADN

AS España

ADN

Marca

ADN

Marca

ADN

Mundo Deportivo

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad