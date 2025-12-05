En España hay preocupación por la Copa del Mundo

Son las dos mejores selecciones del mundo, y se podría cruzar tempranamente en el próximo Mundial de fútbol. Este viernes, la FIFA realizó el sorteo para la fase grupal de la Copa del Mundo 2026, instancia donde los países conocieron su destino en la cita mundialista.

España, la mejor selección del ranking FIFA, quedó el Grupo H junto a Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde; mientras que el segundo mejor país del mundo es Argentina, vigente campeón, y que quedó en la Zona J con Argelia, Austria y Jordania.

Si la lógica se da, la albiceleste será primero en su grupo y jugará con el segundo del Grupo H, el cual podría ser España (si es que Uruguay cumple una buena presentación).

“Un mano a mano con Uruguay, un posible cruce con Argentina”, tituló con temor Marca. Por otra parte, Mundo Deportivo también hizo eco del teórico choque con los campeones del mundo: “posibles cruces, partidos y enfrentamientos: ¡Ojo a Argentina!“.

Mientras que AS España tituló: “Ruta complicada de España a la final... y si queda segunda, ¡Argentina!“.

La reacción de la prensa española

