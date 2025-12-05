;

Iba a cumplir 20 años: quién era la joven que murió atropellada por un bus en Valparaíso

El conductor fue formalizado y su test de drogas arrojó positivo para cocaína y cannabis.

Javiera Rivera

Un accidente fatal ocurrió la tarde del jueves en Valparaíso, donde una estudiante universitaria perdió la vida tras ser atropellada por un bus del transporte público

El trágico accidente ocurrió en la intersección de avenida Playa Ancha con calle Alcalde Barrios, un cruce conocido por su peligrosidad en la ciudad puerto.

Según los antecedentes policiales, el conductor responsable del atropello no se detuvo en el paso peatonal, lugar por el que cruzaba la joven.

Tras el accidente, fue detenido y el test de drogas arrojó positivo para cocaína y cannabis. Su formalización quedó programada para este viernes, luego de la ampliación de su detención.

¿Quién era la joven?

La estudiante fue identificada como Paloma Ulloa Arancibia, alumna de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad de Valparaíso, según informó El Observador.

De acuerdo a sus redes sociales, Paloma cumpliría 20 años el próximo 11 de diciembre. En tanto, a través de un comunicado, la Universidad de Valparaíso expresó sentirse profundamente afectada.

Incluso, debido a la “trágica muerte de la estudiante de la carrera de Nutrición y Dietética, Paloma Ulloa Arancibia (QEPD)”, se suspendieron actividades y se activaron planes de contención para la comunidad educativa.

