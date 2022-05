Caszely y su viaje a Argentina con Colo Colo: “Me habían invitado a otros lados y no tenía ganas de salir, pero ahora me atreví”

Carlos Caszely finalmente aceptó la invitación de Blanco y Negro y viaja a Argentina junto a la delegación de Colo Colo para presenciar el partido contra River Plate por la Copa Libertadores.

Este miércoles, el histórico delantero albo llegó acompañado de Aníbal Mosa al Aeropuerto de Santiago para emprender vuelo hacia Buenos Aires. Antes de tomar el avión, habló con los medios presentes, entre ellos ADN Deportes, y señaló que “voy a tratar de recrearme un poco con esta invitación que he recibido gratamente”.

“Me habían invitado a Lima y a otros lados, pero no tenía deseos ni ganas de salir. Ahora me atreví, porque mi hijo también anda en Argentina de invitado por River y Boca en las divisiones inferiores, así que me juntaré con él, eso me dio un poco más de ánimo”, indicó Caszely, el exgoleador de Colo Colo.

El “Rey del metro cuadrado” no dio un pronóstico para el resultado, pero agregó que “ojalá nos traigamos una alegría grande de Buenos Aires”. Además, recalcó su amor por Colo Colo y comentó que “tuve una vida, una historia grande detrás, es imposible sacársela del corazón”.

Carlos Caszely también se refirió al complicado momento de salud que atraviesa Lizardo Garrido. “Ayer (martes) estuve con él. Compartimos un rato, reímos y lloramos juntos. Empezó con la quimio fuerte, esperamos que tenga una pronta recuperación. Lo estamos esperando”, concluyó.

Por su parte, Aníbal Mosa conversó con ADN Deportes y habló sobre la presencia de Caszely. “Es una oportunidad muy bonita para que esté con el equipo. Es motivante para todos los jugadores en una instancia importante. Esperemos que se integre a trabajar con nosotros”, complementó.