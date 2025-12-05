;

“Guerra sucia” electoral: Jeannette Jara llevará a la justicia la difusión de audios falsos creados con IA

La candidata de Unidad por Chile denunció en el Biobío la circulación de montajes que buscan dañar su imagen y sembrar temor laboral.

Mario Vergara

La campaña presidencial se ha visto empañada por el uso malicioso de la tecnología y la desinformación en la zona sur del país. Durante su gira por la Región del Biobío, la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, anunció que recurrirá a la justicia para frenar la difusión de audios manipulados que buscan perjudicar su candidatura mediante mentiras .

La abanderada oficialista identificó dos tipos de montajes que están circulando. El primero y más sofisticado involucra el uso de Inteligencia Artificial para clonar o alterar su voz. En este registro fabricado, se le escucha supuestamente tratando mal a las personas, “roteándolas” y afirmando que se aprovechará de ellas. Jara fue categórica al desmentir el material: “Eso es completamente falso. Lo hicieron con inteligencia artificial y lo que busca es engañar” .

Campaña del terror en radios locales

El segundo flanco de desinformación detectado por el comando se está propagando a través de emisoras locales del Biobío. Según denunció la candidata, se transmite un audio que asegura que su programa de gobierno contempla el cierre de empresas salmoneras, lo que provocaría un aumento inmediato de la cesantía en la zona .

Jara abordó directamente estos temores para neutralizarlos, asegurando que no existe tal plan en su propuesta. Reconoció, sin embargo, el impacto que estas mentiras tienen en la población: “No es así, pero hay gente que sí lo cree y quiero que me ayuden a descartar esos temores”, solicitó a los habitantes de la región .

“Un juego grave”

Ante la escalada de estas tácticas, la aspirante a la presidencia confirmó que no dejará pasar los hechos y tomará acciones legales concretas. Su objetivo es identificar a los responsables detrás de estas maniobras de desprestigio .

Para cerrar su intervención, Jara condenó el tono que está adquiriendo la competencia electoral. Calificó la situación como “grave” y apuntó directamente a la intencionalidad política detrás de los ataques, señalando el peligroso “juego en el que están cayendo hoy día ciertos sectores políticos” para intentar ganar ventaja .

