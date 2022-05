Tras aceptar la invitación de Colo Colo para sumarse a la delegación que viajó a Argentina, Carlos Caszely se ha dado tiempo para conversar con ADN Deportes acerca del presente del elenco popular.

Una vez instalado en Buenos Aires, el exdelantero de la Roja opinó sobre una posible salida del entrenador Gustavo Quinteros, de la banca del cuadro colocolino y del rival de esta noche, River Plate.

“Es un equipazo, que tiene jugadores desequilibrantes, pero Colo Colo demostró que estos partidos se ganan por circunstancias pequeñas, por pequeños detalles. Desgraciadamente esos pequeños detalles siempre son a favor de los argentinos o brasileños. Eso se ve reflejado en cada partido que hay de Copa Libertadores de América “, comentó el “Rey del Metro Cuadrado”. “Colo Colo no tendrá que jugar a un 100% sino que a un 110% para lograr el triunfo”, sostuvo Caszely.

Sobre el futuro de Gustavo Quinteros como entrenador del conjunto albo, el ex delantero comentó que “Quinteros debe seguir en Colo Colo. Yo creo que sería una traición si deja hoy día a Colo Colo. Lo tiene en lo más alto de la tabla. Lo tiene peleando una posible clasificación a la próxima etapa de la Copa Libertadores, no lo puede dejar”.

Carlos Caszely y el progreso de Colo Colo en Copa Libertadores

Consultado por las posibilidades del cuadro popular en el torneo continental, fue cauto: “Que pase la primera ronda y después hablamos. Son detalles los que marcan la diferencia, pero este Colo Colo tiene todo para pasar de segunda ronda, y después habría que ver con quien le toca, para seguir avanzando más alto“, agregó.

Ante la gran cantidad de partidos disputados por los jugadores de Colo Colo, nace la pregunta sobre si Gustavo Quinteros debiera rotar jugadores, presentando un once alternativo en el Campeonato Nacional. “Si el técnico de Colo Colo o los jugadores, estuvieran en Europa, allá se juega domingo y miércoles, domingo y miércoles y así, todo el año, y nadie se queja. Quizá algunos cambios pequeños, cada vez que haya un jugador demasiado cansado. Pero deben jugar los mismos. Si no, no sirve, no podrían jugar en Europa”, aseguró Caszely.

Colo Colo se apresta para enfrentar a River Plate en el Monumental de Núñez, en un partido válido por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El encuentro se jugará a las 20:00 hrs de Chile y será transmisión de ADN Deportes.