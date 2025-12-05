Unión Española vive uno de los momentos más dolorosos de su historia tras consumar su descenso a la Primera B, luego de caer el pasado domingo ante O’Higgins en el Estadio Santa Laura.

Un duro golpe que remeció a miles de hinchas hispanos, entre ellos, Óscar Olavarría y su hijo Pedro, quien se viralizó en redes sociales tras reaccionar al descenso de su equipo y este viernes conversó con Los Tenores de ADN.

“Ese discurso me salió del corazón, fue lo primero que se me vino a la mente. Me gustó mucho igual que me hubieran querido entrevistar. Fue lo que dije y lo que me salió del corazón", dijo Pedro en torno a sus dichos en un video publicado por el sitio RedGol.

Sobre esa fatídica tarde en Independencia, el joven fanático recordó: “Me acuerdo perfectamente cuando fue el gol de O’Higgins nadie gritó nada, no había ni siquiera gente diciendo garabatos, era un silencio total. Todos estaban para adentro y cuando fue ese gol yo también empecé a llorar. No podía creer que íbamos a descender. Me estaba dando mucha pena y lo único que hice fue darle un abrazo a mi papá".

Consultado por qué es fanático de Unión Española, Pedro explicó que “yo soy de la Unión porque mi bisabuelo era de la Unión Española. Él llevaba a mi abuela al estadio y después mi abuela lleva a mi papá y así continuamos. Ahora acompaño siempre a mi papá, somos abonados. Es muy bonito ir al estadio, apoyar al equipo, ver a los jugadores, celebrar los goles, lamentar las derrotas, todo eso".

También reveló un especial gesto que recibió de Álvaro Díaz, uno de los creadores de 31 Minutos, tras el descenso de Unión. “Yo estaba desolado, llorando, y llega un hombre a abrazarme y me dice ‘tranquilo, si ya van a volver, no soy de Unión, pero me gusta mucho el equipo, el estadio’”.

“Ese hombre era Álvaro Díaz, el creador de 31 Minutos. Primero no lo reconocí, yo estaba llorando y llorando, pero después mi papá le dijo Álvaro y él se dio vuelta y le empezamos a decir que lo seguía desde pequeño. Me va a llegar un regalito por parte de él, así que estoy muy contento por eso igual", agregó.

“Creo que nos va a costar salir de la B”

Por su parte, el padre de Pedro, Óscar Olavarría, agregó: “Estamos muy tristes. Nunca pensé que íbamos a llegar a descender, pero como dijo Pedro, hay que seguir apoyando. Ojalá que la familia hispana se reúna, que esas 5.000 personas que fueron ese día se repitieran todo el fin de semana".

“Creo que nos va a costar salir de la B, pero con esfuerzo y dedicación y con ponerle corazón al asunto, yo creo que podríamos salir, ojalá, en un par de años", continuó.

Además, realizó una dura crítica en contra de la dirigencia y algunos fanáticos: “Como que uno siente que no quieren hacer un equipo para que nos vaya bien. Todos seguimos siendo fiel a la Unión y es una tradición que se tiene que mantener. En el fondo todos los niños quieren ser ganadores, quieren ser colocolinos, de la U, Católica, nadie es de la Unión porque sí“.

“Al hincha de Unión le gusta sufrir, pero también hay veces que nos comportamos mal, que insultamos mucho a nuestros jugadores o exjugadores. En redes sociales le ponen al ‘Mono’ (Diego Sánchez) que vuelva, pero después va a jugar y lo empapelan en grosería. Entonces como que no respetamos a nuestros ídolos. No solo aquí en Unión, yo creo que eso pasa en todo Chile. Esa parte creo que debemos mejorar", sentenció.