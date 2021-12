Cristián Paulucci: “Teníamos que reencantar y convencer a los jugadores cuando se fue Gustavo Poyet”

Cristián Paulucci, el técnico argentino que consiguió el tetracampeonato con Universidad Católica, participó este martes 7 de septiembre del programa Los Tenores de Radio ADN.

Y se refirió a lo que tuvo que hacer en el plantel cruzado luego de reemplazar al uruguayo Gustavo Poyet, del que era ayudante.

“Tengo 48 años y no me quise apurar para ser entrenador titular. De hecho, cuando fui director deportico de Huachipato me ofrecieron su primer plantel, pero dije no pues no estaba preparado”, contó Cristián Paulucci.

“Pero ya el año pasado, cuando era ayudante de Ariel Holan, me animé, pues estar junto a él es como hacer un magíster”, señaló el DT estudiantil, formado como delantero en Rosario Central y quien jugó principalmente en ligas regionales de su país.

Cristián Paulucci también jugó en Bolivia y en Uruguay, y a Chile llegó hace diez años, donde desde hace tiempo era ayudante de los técnicos que llegaban.

“En este logro del tetracampeonato uno entregó un granito de arena, pero sin este club divino y este plantel de jerarquía no era posible…”.

“Recuerdo que cuando perdimos el Clásico con Colo Colo en el Estadio Monumental estábamos muy golpeados, pero dije que íbamos a dar batalla”.

Cristián Paulucci y un momento clave

El DT de Universidad Católica recordó que en una charla con el plantel luego de esa caída hizo una fuerte autocrítica y que tres referentes le apoyaron.

“El “Chapa” Fuenzalida, Germán Lanaro y Fernando Zampedri dijeron delante de todos algo que a mí me dio más fuerza e hizo creer que íbamos por buen camino, y que los triunfos anteriores a perder con Colo Colo no era casualidad”.

Para Cristián Paulucci, el conocimiento que tenía del plantel de la UC al ser su ayudante por largo tiempo fue vital para salir adelante tras la salida de Gustavo Poyet.

“Ese conocimiento fue importante cuando se fue Gustavo Poyet, pues al que viene de afuera le puede costar un tiempo adaptarse. Uno como ayudante siempre con educación y sin tratar de invadir al técnico titular puede tratar de influir”.

“Cambiamos la metodología, porque la de Ariel Holan es la que más me gusta. Pero esto no se trata de copiar y pegar, porque si no todos los entrenadores seríamos Marcelo Bielsa“.

Cristián Paulucci agregó que “con ese método había que reencantar al jugador de la UC, convencerlo de nuevo y sacar lo mejor de cada uno de ellos, respetando las características de cada uno”.

“Era una tarea muy difícil, pero la logramos”, cerró el técnico de Universidad Católica, quien precisó que está negociando su continuidad como DT titular cruzado y no prevé inconvenientes de ambas partes para seguir.