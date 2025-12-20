Esta bebida de moda ayuda a prevenir y revertir el envejecimiento, según estudio japonés

Un popular alimento asociado a la salud intestinal podría tener un efecto inesperado sobre el envejecimiento.

Una nueva investigación realizada en Japón sugiere que esta bebida fermentada ayudaría a prevenir o incluso revertir algunos cambios asociados a la edad, especialmente a nivel del sistema inmune.

¿Qué descubrió el estudio?

El estudio, publicado por New York Post, fue desarrollado por científicos de la Universidad de Shinshu, quienes analizaron los efectos de una bacteria presente en el kéfir o también conocido como yogur de pajaritos.

Durante ocho semanas, ratones de edad avanzada recibieron una cepa presente en este alimento llamada Lentilactobacillus kefiri YRC2606, y luego se evaluó su salud inmunológica.

Los resultados mostraron menos signos de envejecimiento en órganos clave, además de una reducción de la inflamación crónica y de proteínas que frenan la división celular, un proceso estrechamente ligado al deterioro asociado a la edad.

¿Por qué es relevante?

Según explicó la autora principal del estudio, Hiroka Sasahara, esta bacteria “podría ser útil para tratar enfermedades asociadas al envejecimiento, por ejemplo, como ingrediente de alimentos funcionales o suplementos”.

En Chile, el consumo de kéfir ha ido en aumento en los últimos años, impulsado por tendencias de salud y bienestar. En tiendas naturistas y supermercados es cada vez más común encontrarlo en versiones tradicionales o combinadas con frutas y sabores.