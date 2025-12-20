Celebran en Quilpué: Los Leones derrotan a CD Valdivia y se coronan campeones de la Liga Nacional de Básquetbol

Este sábado, Colegio Los Leones se coronó campeón de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) tras derrotar a Club Deportivo Valdivia en el cuarto juego de la final del torneo.

En condición de visita, el equipo de Quilpué superó con autoridad al conjunto valdiviano por 85-50, resultado que dejó la serie 3-1 a favor de los “Felinos”.

Los del Calle-Calle venían de ganar el tercer partido y, con la serie 2-1, había ilusión en Valdivia por remontar el marcador global. Sin embargo, el elenco de la Quinta Región terminó ganando la definición por el título.

El MVP del encuentro que se disputó esta noche fue Keandre Gaddy, quien marcó 24 tantos para Colegio Los Leones.