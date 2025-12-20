Femicidio y suicidio en Santiago: pareja fue encontrada muerta al interior de su departamento

18 de noviembre de 2025/SANTIAGO Durante horas de la madrugada se registró, en la calle Victoria, un femicidio, en el cuál, un hombre de nacionalidad colombiana asesinó a su esposa con un arma corto punzante. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

Lo que se investiga como un femicidio seguido de suicidio quedó al descubierto durante la tarde de este sábado en Santiago Centro, luego del hallazgo de dos personas fallecidas al interior de un departamento ubicado en el sector de San Pablo.

De acuerdo con información entregada por la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte instruyó la concurrencia de personal policial tras la denuncia de la presencia de dos cuerpos sin vida en un inmueble residencial.

En el lugar trabajaron detectives especializados, peritos del Laboratorio de Criminalística y un médico del Departamento de Medicina Criminalística.

Las primeras pericias permitieron establecer que la víctima mujer presentaba múltiples heridas cortopunzantes en el tórax y abdomen, mientras que el hombre mantenía una lesión cortante a nivel cervical. Con estos antecedentes, la policía determinó que se trataría de un caso de femicidio con posterior suicidio.

Según detalló la comisaria Margarita Parra, jefa de la BH Centro Norte, la revisión de cámaras de seguridad del edificio confirmó que ambas personas permanecieron solas al interior del departamento durante toda la jornada, sin que se registrara el ingreso de terceros. El hallazgo fue realizado por uno de los hijos de la mujer, quien dio aviso a las autoridades.

Las víctimas, ambas de nacionalidad venezolana y con situación migratoria irregular, vivían en el departamento junto a dos hijos y otras dos personas externas a la familia que arrendaban habitaciones.

Si bien vecinos señalaron no haber escuchado gritos ni ruidos asociados a una agresión el día de los hechos, familiares y cercanos habrían confirmado la existencia de episodios previos de violencia al interior de la pareja, principalmente del hombre hacia la mujer. Hasta ahora, no se han detectado denuncias formales por violencia intrafamiliar, aunque esta información sigue siendo verificada por la Fiscalía.

Las diligencias continúan para esclarecer completamente la dinámica y el móvil del crimen.