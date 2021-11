José Pedro Fuenzalida “criticó” a Gustavo Poyet: “Paulucci llegó para devolvernos la verticalidad y el protagonismo”

José Pedro Fuenzalida hizo un profundo análisis respecto al impacto que ha tenido la llegada de Cristián Paulucci a la banca de Universidad Católica y con un rendimiento que hoy los tiene peleando el título.

En diálogo con Marcelo Vega, Juvenal Olmos y Claudio Borghi, comentarista de Futuro Fútbol Club, en el live de Instagram “PlanVital de a Tres”, cuestionó la labor del uruguayo Gustavo Poyet.

“Con Poyet no logramos llegar a tener feeling en su forma de trabajar y plantear los partidos. Con él tuvimos una dinámica de cuidar más la retaguardia y salir en ataque de forma explosiva”, apuntó José Pedro Fuenzalida, quien explicitó el cambio que provocó Paulucci en la banca cruzada.

“Desde el día que asumió, hace dos meses, supo darnos la tranquilidad y devolvernos la confianza, trabajando día a día. Vio las cosas que estaban bien y vimos cómo seguir fortaleciéndolas, como también lo que podíamos mejorar. Él llegó para devolvernos la verticalidad y el protagonismo al equipo“, sentenció el “Chapa”.

Otras definiciones de José Pedro Fuenzalida

En la entrevista, destacó el ánimo con que el plantel de Universidad Católica llega a las últimas fechas del campeonato nacional. “El camarín se ve fuerte y con mucha confianza, viendo partido a partido lo que vamos consiguiendo. Hoy estamos muy preparados, en cuanto a la experiencia y a tener la cabeza fría para poder afrontar estos últimos partidos del campeonato”, apuntó el jugador de 36 años.

La edad ya hace que José Pedro Fuenzalida se proyecte más allá de la cancha, aunque no demasiado cerca. “Hoy día no tengo ese bichito de la dirección técnica, me encanta el fútbol, la táctica, pero estoy llevando mi vida más para el lado del deporte y la parte física, veremos si llego a lo técnico. Puede que esté esa ventanita más adelante, pero por ahora no”, apuntó quien hoy está estudiando Educación Física.

Además, hizo un balance de su trayectoria deportiva. “Me habría gustado jugar en Europa, pero en mi carrera siempre quise ir creciendo por etapas, dejar una buena huella en los clubes donde estaba. Cuando pude volver a Católica no tenía por dónde perder. Sabía que esa oportunidad me cerraba las puertas de salir a otro lado, pero creo que fue una buena decisión”, cerró.