“Una investigación mal llevada siempre hace al inocente culpable”: hermana de fotógrafo asesinado defiende su inocencia

A dos meses del triple homicidio del fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus hijos mellizos de 17 años, ocurrido en la comuna de La Reina, su hermana Trinidad Cruz-Coke cuestionó duramente el desarrollo de la investigación y defendió la inocencia de su familia.

En entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), la mujer afirmó que el proceso investigativo ha estado marcado por filtraciones y errores. “Una investigación mal llevada siempre hace al inocente culpable”, sostuvo.

Actualmente, Jorge Ugalde, cuñado del fotógrafo, se encuentra en prisión preventiva como principal sospechoso del crimen, mientras que Trinidad Cruz-Coke figura como imputada, aunque no ha sido formalizada por el Ministerio Público.

La hermana del fotógrafo relató que mantenía una relación muy cercana con Eduardo y con sus sobrinos, y recordó que el último encuentro que tuvieron fue pocos días antes del crimen, en un ambiente familiar y afectuoso.

“Desde pequeño se transformó un poco en mi primer hijo”, señaló, aludiendo al fuerte vínculo que los unía.

Respecto a una acusación previa de un supuesto intento de envenenamiento —realizada por la exesposa de Eduardo y madre de los adolescentes—, Trinidad descartó categóricamente dicha versión.

“Si hubiera existido un envenenamiento, los médicos habrían denunciado. Eso nunca ocurrió”, afirmó al medio mencionado, agregando que tras ese episodio la convivencia familiar continuó con normalidad.

Finalmente, Trinidad Cruz-Coke reveló que solicitaron una segunda autopsia, diligencia que fue rechazada, y que esperan nuevos peritajes que podrían abrir otras líneas investigativas. “Es una pesadilla enfrentar una pérdida así y, además, tener que defender la inocencia”, concluyó.