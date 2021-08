Gustavo Poyet y su salida de Universidad Católica: “Decidimos que lo mejor era separarnos”

Tras la salida de Gustavo Poyet de Universidad Católica, el entrenador se refirió al tema en rueda de prensa y de esta forma el estilo europeo llegó a su fin.

Este lunes el club cruzado oficializó la desvinculación del DT y, el ahora extécnico del tricampeón, tuvo palabras de agradecimiento y también autocríticas.

En compañía de Juan Tagle y José María Buljubasich, el uruguayo entregó sus últimas palabras a los hinchas en el estadio San Carlos de Apoquindo.

“No es muy lindo estar en esta posición. Vine a Chile por un reto profesional. Católica me dio esa oportunidad. Hubo muchos momentos en que me entusiasmé, pero no pudimos lograr la racha de triunfos y consistencia, sobre todo, en el torneo local, lo que no nos permitió estar en la punta”, comenzó diciendo el técnico.

“Uno, de manera natural, iba logrando objetivos a corto plazo: la Supercopa, la Copa Libertadores y con la participación de jóvenes de la casa en la Copa América. Pero lo otro no sucedió”, declaró.

“Después de una reunión muy amistosa con el presi y con “Tati”, decidimos que lo mejor era separarnos, sin más, entendiendo lo que pasó”, agregó Poyet.

El técnico valoró el paso por la UC, diciendo que aprendió mucho y fue “una experiencia espectacular“, sintiéndose “orgulloso de venir a este club. Mi opinión no cambia en nada por estar en esa situación”.

Para finalizar, Gustavo Poyet dedicó palabras a la hinchada y al plantel de Universidad Católica. “En particular quiero agradecer al hincha, pero la respuesta que tuve de la gente de la calle ha sido espectacular, con mucho respeto. Le agradezco al hincha“.

En tanto, para el equipo “un muy especial agradecimiento a los jugadores, me ayudaron, los discutimos, lo intentaron. Y un poquito más especial a Panos y a Diego, que vinieron conmigo, al flaco Paulucci“.

Tras la despedida del charrúa, que desea lo mejor para la institución, lo que viene por delante para los cruzados es buscar un nuevo DT.