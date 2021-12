Alfonso Parot tras el tetracampeonato de la UC: “Me molestó un poco cuando decían que éramos los regalones”

Alfonso Parot fue clave para el tetracampeonato. Universidad Católica sigue celebrando su nuevo título nacional que obtuvieron el pasado sábado en Viña del Mar, y uno de los referentes del plantel comentó todo lo sucedido durante la temporada.

En conversación con ADN Deportes, Parot partió indicando que: “siempre tuvimos confianza, nunca perdimos la fe en nosotros, nunca perdimos el foco, ni cuando estuvimos por debajo de la punta en la primera rueda, ni cuando perdimos con Colo Colo”, esgrimió.

“Muy orgulloso del equipo, de todos mis compañeros y de nuestras familias que tuvieron un compromiso real con nuestro cuidado. Cuando alguien salía contacto estrecho por Covid 19 nuestra familia tenía que hacer cuarentena con nosotros. Los más jóvenes que no eran citados también tienen mérito, porque quizás querían salir a fiestas, pero nosotros habíamos hablado que teníamos que protegernos y no hacer nada que pudiera perjudicarnos. Así que estoy muy orgulloso de cada uno de ellos”, complementó el lateral.

Sobre el cambio de entrenador que tuvieron durante la temporada, Alfonso Parot aseguró que: “cuando las cosas no andan bien todo cambio es bueno, que era el caso con Gustavo Poyet. Por el contrario, Cristián Paulucci nos conoce ya hace mucho tiempo, estuvo con Holan, Quinteros y la primera parte con Poyet. Cristián es un tipo muy de piel, muy cercano, es de los tipos que se acerca a cada jugador personalmente y le da la oportunidad de jugar al que no juega. Hizo un buen ambiente de trabajo con Jaime y Valenzuela. Fue todo muy armonioso, eso lo pudimos sentir y eso se reflejó en la cancha”, dijo.

Respecto a su desempeño, Alfonso Parot dijo que: “me costó mucho encontrarme como jugador, trataba por todos los medios, lo colectivo no ayudaba mucho tampoco. Con Cristián, a quien conozco mucho me llevó a Huachipato en el 2016 a una revancha en el fútbol. Ya en la Católica me dio la confianza que tantos jugadores necesitamos para rendir y me dijo que estuviera tranquilo porque yo estaba considerado como uno de los jugadores que iba a tener participación continua en su equipo. Además, el equipo se vio con confianza, nos dejó ir para adelante y demostramos el juego asociado que habíamos perdido. Estoy muy contento por el equipo y feliz por como terminó todo esto”, comentó.

Uno de los temas álgidos durante las últimas semanas fueron los casos de Covid-19 que afectaron tanto a la UC como a Colo Colo: “a todos nos afectó la pandemia, todos tuvimos contactos estrechos y casos positivos. Nosotros cumplimos los protocolos a cabalidad y siempre tuvimos pocos contactos estrechos. Debo destacar el compromiso de los solteros y de los que no tienen familia”, esgrimió.

“Por ejemplo, yo no iba a salir a fiestas porque tengo mis hijos y mi esposa. Quizás los más chicos pensaban que si salían alguna vez no pasaba nada , pero nosotros hablamos esos temas y lo entendieron. Era un entrenamiento invisible de autocuidado y el trabajo de Católica fue impecable. La verdad que a mi me molestó un poco cuando decían que éramos los regalones y que a nosotros nunca nos pasaba nada, pero la realidad es que el área médica de la UC fue extraordinaria y el trabajo de nosotros también”, cerró el lateral de la UC.