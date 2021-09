Juan Tagle y la salida de Gustavo Poyet: “Me parece que fue exagerada la reacción hacia él”

Este martes al mediodía, Universidad Católica presentó formalmente a su gran refuerzo para lo que resta de temporada: Fabián Orellana. El delantero nacional fue avalado públicamente por el mandamás de la UC, Juan Tagle.

El presidente de Cruzados conversó con ADN Deportes y dijo sobre el ariete que “algunos ponen en duda traer un jugador de 35 años, pero si vemos el desempeño del jugador en los últimos años los números son muy positivos, prácticamente jugó todos los partidos que tuvo en España, prácticamente no ha tenido lesiones importantes, está muy bien”, partió diciendo.

Otro de los temas que abordó fue la continuidad de Cristian Paulucci a cargo del primer equipo de la UC “estábamos mirando lo que pasaba en los entrenamientos, la reacción del plantel y todo eso se reflejó en cancha, se cumplió lo que se planificó. Fueron buenos partidos y hubo un buen feedback con los jugadores y todos nos indicaron que lo más adecuado era confirmar a este cuerpo técnico siguiera hasta fin de año“, indicó.

Sobre la salida de Gustavo Poyet desde la banca “cruzada”, Juan Tagle sostuvo que “entró en una dinámica de conflicto con los medios que no es buena y que como club es alejado de lo que buscamos. Él se vio incómodo, no lo esperaba y empezó a entrar en una dinámica negativa”, sostuvo.

“Trabajamos muy bien, fue cumpliendo las expectativas, hizo una buena Copa Libertadores, pero es para una discusión larga, le costó el medio, no trabajar nunca en Sudamérica también lo afectó“, complementó Tagle sobre la saluda de Poyet.

Presidente de Cruzados y la críticas a Gustavo Poyet

Juan Tagle tuvo palabras para las críticas que recibió el entrenador uruguayo por parte de los hinchas de la UC “me parece que fue exagerada la reacción hacia él. El término fue muy bueno, cobró solo hasta el día que trabajó, se fue y el equipo seguía estando en posiciones de avanzada y ahora seguimos peleando el título. Se exageró un poco en la crítica hacia Gustavo (Poyet)”, esgrimió.

Uno de los temas de los últimos días, que involucró directamente a la Universidad Católica, fue la confesión de Emiliano Vecchio. El exColo Colo aseguró que “jugó para atrás” en el duelo ante Unión Española cuando los “hispanos” definían el título del 2013 ante la UC.

“Me dejó una sensación muy negativa, me afectó mis celebraciones de Fiestas Patrias. Solo juzgo lo que dijo, no a ninguna institución (Colo Colo y Unión Española). Me atacaron mucho los hinchas de esas instituciones, pero solo me refería a la declaración del jugador. Me sorprendió que los periodistas argentinos le celebraban esa declaración que a mi gusto va en contra de la esencia del futbolista”, aseguró Juan Tagle en ADN Deportes.

Insistió en que “todos lo vimos y teníamos esa impresión, aunque siempre tuvimos la duda si estaba jugando mal a propósito. Uno lo sabía, pero cuando te lo confirman, en medio de risas, da mucha rabia y pena. Es lamentable y es bueno que todos coincidimos en la condena”, complementó.

Matías Dituro, el estadio y la salida de Jorge Osorio

Este martes, Matías Dituro, exportero de la UC, brilló en la victoria del Celta de Vigo ante el Levante por una nueva fecha de La Liga de España, actuación que Juan Tagle comentó “me alegra mucho, le tenemos un cariño especial a Matías, nos dolió mucho su salida, pero entendimos la oportunidad gigante que se le presentó. Se lo merecía, fue fundamente en el tricampeonato con nosotros”, dijo.

Respecto a los avances en el proyecto de remodelación del Estadio San Carlos de Apoquindo, Tagle aseguró que “esta todo avanzando de manera positiva, en un momento que es difícil en cuanto a la economía mundial. Seguimos avanzando en los tres pilares que son los permisos, el financiamiento y el sponsor. Hay un enorme trabajo detrás para que todo salga bien. Esperamos que en uno o dos meses podamos dar más novedades”, aseguró.

Y al cierre, tuvo palabras para la salida de Jorge Osorio en la Comisión de Árbitros de la ANFP “en el tema arbitraje hay mucho que mejorar, en especial en la aplicación de VAR, por tanto hay que verlo como una oportunidad de mejora. Ojalá quién llegue mejore harto lo que se está viendo hasta ahora. Desearle lo mejor a Jorge (Osorio), y quien llegue, que lo haga con las herramientas para mejorar“, finalizó Juan Tagle.