Tiene quemaduras en el 80% de su cuerpo: hombre queda en riesgo vital tras incendio en Estación Central

Más de 150 voluntarios de varias compañías de Bomberos de Santiago combatieron durante la noche del domingo un voraz incendio en la comuna de Estación Central.

El hecho ocurrió durante la noche del domingo entre San Francisco de Borja y Av. 5 de Abril, en una zona colindante al Persa Estación.

La emergencia se extendió por varias horas, hasta que durante la madrugada de este lunes fue finalmente controlada.

Sin embargo, un hombre, de 50 años, resultó con graves quemaduras en más del 80% de su cuerpo, por lo que se encuentra en riesgo vital.

El incendio destruyó bodegas y locales comerciales usados como cité, mientras que el origen de las llamas está bajo investigación.