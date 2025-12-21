Estudio confirma que las mujeres necesitan una “noche de amigas” cada 22 días para cuidar su salud mental / Eoneren

Reunirse con amigas no es un lujo, sino una necesidad para el bienestar emocional.

Así lo concluyó una encuesta reciente que indica que, en promedio, las mujeres sienten que requieren una “noche de chicas” cada 22 días para recargar energías y beneficiar la salud mental.

El sondeo, encargado por Bezel Wines y realizado por Talker Research a 2.000 mujeres estadounidenses mayores de 21 años, mostró que el 78% considera estas reuniones como esenciales, más que como un gusto ocasional.

Además, un 62% afirmó que preferiría una noche con amigas antes que una cena romántica, lo que refuerza el rol del apoyo entre pares femeninos en la salud emocional.

El estudio también detalla que el vino cumple un papel central en este tipo de encuentros: 88% lo elige como su bebida preferida y 85% abre una botella dentro de los primeros 16 minutos desde que llega la primera invitada.

Para Jane Dunkley, vocera citada en el informe, el valor de estas reuniones no está en la planificación elaborada, sino en generar un ambiente acogedor donde pequeños rituales facilitan la conexión emocional.

La comida y la conversación espontánea aparecen como ingredientes clave. Aunque un 83% prefiere charlas sin estructura, centradas principalmente en la vida personal, relaciones y familia, por sobre temas laborales o de farándula.

En cuanto a la dinámica, cerca del 60% dijo que no existe una anfitriona formal, mientras que las actividades más comunes incluyen ver películas (66%), bailar (55%) y cocinar juntas (45%), según el mismo estudio.