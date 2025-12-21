Las 20 carreras con más alumnos en la educación superior: psicología lidera el ranking / SDI Productions

Psicología se mantiene como la carrera con mayor número de estudiantes en la educación superior chilena, según datos oficiales del Ministerio de Educación.

Según el listado del organismo, las cifras muestran una fuerte concentración de matrícula en carreras tradicionales, especialmente en áreas como salud y derecho.

Al respecto, diversos expertos advierten que la alta demanda también implica mayor competencia laboral, por lo que recomiendan analizar empleabilidad, sueldos reales y proyección antes de elegir una carrera.

A esto se suma el impacto de la tecnología y la inteligencia artificial, factores que están cambiando el mercado del trabajo y obligan a pensar la formación profesional con una mirada más estratégica y flexible.

Las 20 carreras con más alumnos en la educación superior: