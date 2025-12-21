;

Las 20 carreras con más alumnos en la educación superior: psicología lidera el ranking

El listado incluye universidades, IP y CFT, en un escenario marcado por la automatización y la inteligencia artificial.

Javiera Rivera

Psicología se mantiene como la carrera con mayor número de estudiantes en la educación superior chilena, según datos oficiales del Ministerio de Educación.

Según el listado del organismo, las cifras muestran una fuerte concentración de matrícula en carreras tradicionales, especialmente en áreas como salud y derecho.

Al respecto, diversos expertos advierten que la alta demanda también implica mayor competencia laboral, por lo que recomiendan analizar empleabilidad, sueldos reales y proyección antes de elegir una carrera.

A esto se suma el impacto de la tecnología y la inteligencia artificial, factores que están cambiando el mercado del trabajo y obligan a pensar la formación profesional con una mirada más estratégica y flexible.

Las 20 carreras con más alumnos en la educación superior:

  1. Psicología (Universidad)
  2. Derecho (Universidad)
  3. Ingeniería Comercial (Universidad)
  4. Enfermería (Universidad)
  5. Ingeniería Civil Industrial (Universidad)
  6. Administración de Empresas e ingenierías asociadas (Instituto Profesional)
  7. Ingeniería en Computación e Informática (Instituto Profesional)
  8. Kinesiología (Universidad)
  9. Técnico en Enfermería (Centro de Formación Técnica)
  10. Ingeniería en Mecánica Automotriz (Instituto Profesional)
  11. Medicina Veterinaria (Universidad)
  12. Medicina (Universidad)
  13. Trabajo Social (Instituto Profesional)
  14. Ingeniería Civil, plan común y licenciatura (Universidad)
  15. Técnico en Enfermería (Instituto Profesional)
  16. Ingeniería Civil en Computación e Informática (Universidad)
  17. Arquitectura (Universidad)
  18. Tecnología Médica (Universidad)
  19. Ingeniería en Electricidad (Instituto Profesional)
  20. Odontología (Universidad)

