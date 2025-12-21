Optimismo ciudadano alcanza su nivel más alto desde 2018 tras elección presidencial, según Cadem

Durante la noche de este domingo se dieron a conocer los resultados de la primera encuesta Cadem tras las elecciones presidenciales, los que muestran un fuerte aumento del optimismo ciudadano .

Según el sondeo, un 61% de los consultados manifestó sentirse optimista, el nivel más alto registrado desde marzo de 2018, en un escenario marcado por la llegada del presidente electo José Antonio Kast.

La encuesta también abordó las expectativas frente al próximo gobierno. Ante la pregunta sobre cómo creen los encuestados que le irá a Chile con la administración del presidente electo.

Un 55% respondió que le irá “bien o muy bien”, mientras que un 18% consideró que el desempeño será “regular”.

En tanto, un 20% manifestó una visión negativa y señaló que al nuevo gobierno le irá “mal o muy mal”. La encuesta fue aplicada de forma transversal, independiente de la preferencia electoral declarada por los participantes.

El propio presidente electo valoró los resultados de Cadem, señalando que el alto nivel de optimismo refleja “una expectativa de cambio y de recuperación social y económica” de cara a su Gobierno, que asumirá en marzo de 2026.