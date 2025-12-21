;

Optimismo ciudadano alcanza su nivel más alto desde 2018 tras elección presidencial, según Cadem

La primera medición tras los comicios refleja un repunte en la percepción ciudadana sobre el rumbo del país.

Javiera Rivera

Optimismo ciudadano alcanza su nivel más alto desde 2018 tras elección presidencial

Optimismo ciudadano alcanza su nivel más alto desde 2018 tras elección presidencial

Durante la noche de este domingo se dieron a conocer los resultados de la primera encuesta Cadem tras las elecciones presidenciales, los que muestran un fuerte aumento del optimismo ciudadano.

Según el sondeo, un 61% de los consultados manifestó sentirse optimista, el nivel más alto registrado desde marzo de 2018, en un escenario marcado por la llegada del presidente electo José Antonio Kast.

La encuesta también abordó las expectativas frente al próximo gobierno. Ante la pregunta sobre cómo creen los encuestados que le irá a Chile con la administración del presidente electo.

Revisa también:

ADN

Un 55% respondió que le irá “bien o muy bien”, mientras que un 18% consideró que el desempeño será “regular”.

En tanto, un 20% manifestó una visión negativa y señaló que al nuevo gobierno le irá “mal o muy mal”. La encuesta fue aplicada de forma transversal, independiente de la preferencia electoral declarada por los participantes.

El propio presidente electo valoró los resultados de Cadem, señalando que el alto nivel de optimismo refleja “una expectativa de cambio y de recuperación social y económica” de cara a su Gobierno, que asumirá en marzo de 2026.

ADN

Encuesta Cadem

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad