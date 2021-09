Fabián Orellana llega con todo a Universidad Católica y fija sus objetivos: “Si ando bien aquí hay posibilidad de ir a la Selección”

Durante la jornada de este martes, Fabián Orellana fue presentado oficialmente en Universidad Católica y dio su primera conferencia de prensa en San Carlos de Apoquindo siendo nuevo jugador de los “Cruzados”.

“Estoy muy contento de poder volver y en una institución tan grande como es Universidad Católica. Espero devolver dentro de la cancha todo el esfuerzo que hicieron ellos”, señaló el delantero en sus primeras palabras como refuerzo de la UC.

El “Histórico” fijó sus objetivos con el cuadro precordillerano y piensa en La Roja. “La Selección siempre está presente, pero ahora lo principal es poder hacerlo bien aquí. El torneo está muy lindo, Católica y los otros equipos lo están haciendo bien. Si ando bien aquí hay posibilidad de ir a la Selección”, afirmó.

“Me motiva ir a la Selección, siempre he ido de la mejor manera. Martín Lasarte lo ha hecho muy bien, he tenido contacto con él, siempre le he dicho que convoque a quien convoque, estaré feliz apoyando como un hincha más. Me encantaría volver a estar”, agregó el exReal Valladolid sobre sus ganas de defender a Chile.

En cuanto a su arribo a los “Cruzados”, Fabián Orellana explicó que “la decisión la tomé porque era muy buena la opción de venir a Universidad Católica. Hay un buen proyecto. El club viene haciendo las cosas bien durante muchos años. Decidí volver para seguir jugando y disfrutar de mi país”.

Por su incorporación al plantel y el desafío de pelear un puesto en delantera, el atacante agregó que “la competencia es buena para todos. Cuando llega alguien nuevo a un equipo, los que ya están siente la obligación de poder mejorar. Yo voy a ayudar en donde me necesiten, ya lo hablé con el entrenador”.

“En Europa demostré mi fútbol y me pude mantener durante doce años. Ahora, en Católica quiero demostrar lo que hice antes cuando estuvo en Chile, porque creo que tengo fútbol para rato”, concluyó el artillero de 35 años.