Violento asalto en Puente Alto: delincuentes ingresaron a una casa, amarraron a la víctima y robaron su automóvil

La PDI quedó a cargo del procedimiento y se encuentra reuniendo antecedentes para identificar y detener a los responsables, quienes escaparon del lugar tras cometer el robo.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Violento asalto en Puente Alto: delincuentes ingresaron a una casa, amarraron a la víctima y robaron su automóvil

Un violento asalto se registró durante las últimas horas de este lunes en una vivienda ubicada en la calle Camino del Agua, en la comuna de Puente Alto, al sur de la capital.

En concreto, hasta ese lugar llegó una banda de delincuentes armados, quienes irrumpieron en el domicilio y amarraron a la víctima para concretar el robo.

Según los primeros antecedentes, los sujetos sustrajeron diversas especies desde el interior del inmueble, además de un vehículo particular, para luego darse a la fuga.

La víctima no presentó lesiones de gravedad, aunque quedó con evidente afectación producto del violento actuar de los asaltantes.

El caso quedó en manos de detectives de la Brigada de Robos Metropolitana Sur Oriente de la PDI, quienes se encuentran realizando diligencias para dar con el paradero de los responsables y recuperar las especies sustraídas.

