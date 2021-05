John Carlin en Los Tenores Puertas Adentro: “La Premier League monopoliza el fútbol, como lo hace la NBA con el básquetbol”

En la edición de este sábado 29 de mayo del programa “Los Tenores Puertas Adentro”, Aldo Schiappacasse conversó con un invitado de lujo, John Carlin.

El reconocido escritor y periodista británico, quien también posee la nacionalidad española y cuyo trabajo se ha centrada en la política y en el deporte, analizó el presente y el futuro del fútbol .

El autor de libros como “El Factor Humano”, “Rafa, mi historia”, “Pistorius” y “La Tribu: el Fútbol visto desde el Córner Inglés”, señaló antes de la final de la Champions League entre el Manchester City y el Chelsea en Portugal que “la Premier League hoy es una especie de monopolio del fútbol, como la NBA de Estados Unidos con el básquetbol“.

De Inglaterra a España

“Hace unos cinco años había mucha diferencia entre el fútbol español, que era superior, y el fútbol inglés. Ahora en Inglaterra hay más dinero, que además es repartido de forma más equitativa que en la Liga, donde Real Madrid y Barcelona acumulan los ingresos”

John Carlin añadió que “se pensaba que el factor económico iba a diluir el apego de los hinchas con los clubes en Inglaterra, pero eso no ha pasado. El Manchester City, que es de un jeque árabe fanático del fútbol, está logrando éxitos y el hincha mira para el lado, tal como pasa en Chelsea y Liverpool”.

Sobre Barcelona y Real Madrid, indicó que “se habla del despilfarro de dinero de ambos clubes, con fichajes caros que andan mal. Pero el Barcelona depende mucho de las viejas glorias como Busquets, Piqué y hasta Messi. Y en el Real Madrid pasa lo mismo con Benzema, Modric, Ramos y Kroos”.

Fútbol en pandemia de coronavirus

El famoso escritor agregó que “el fútbol está sobreviviendo mejor de lo que yo esperaba a la ausencia de público en los estadios por la pandemia de coronavirus… A mí me deprimió mucho ver los recintos vacíos, algo que comparo a bailar sin música o tener sexo con la ropa puesta”.

“Pero al estar encerrados en casa sin muchos entretenimientos, el fútbol ha sido como un oasis en el desierto para todos los que somos seguidores de este deporte”.

La Superliga Europea

Sobre la Superliga Europea, John Carlin explicó que “los clubes que siguen aferrados a ella, el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus, están aterrados del dominio creciente de la Premier League”.

“Pero esa iniciativa no tiene futuro, porque los clubes ingleses no repetirán el error de apoyarla de nuevo, y además los alemanes nunca estuvieron dentro. Con la Premier League y la Bundesliga, por ahora no va a prosperar. Quizás en diez años, pero hoy no. La Superliga Europea está muerta”.

Los entrenadores

El reportero y escritor británico-español ahondó además sobre el fracaso de Andrea Pirlo como técnico de la Juventus, donde fue ídolo como futbolista.

“Es un gran riesgo que un grandísimo jugador en un club pase a ser técnico de ese equipo. La calidad en la cancha no significa que se pueda ser un gran DT. El caso de Andrea Pirlo lo demuestra. Y hay otros ejemplos, como los de Bobby Charlton y Ronald Koeman“.

Siguiendo con el tema, aseguró que “Pep Guardiola es una excepción, pero él siempre fue diferente. El Barcelona piensa ahora en Xavi Hernández con la fantasía de repetir la experiencia de Guardiola, pero lo veo muy difícil. Y en el Real Madrid apuntan a Raúl, pero él está aún verde”.

Torneos de clubes v/s torneos de selecciones

John Carlin admitió que le entusiasman más las competencia de clubes europeos que las de selecciones del Viejo Continente.

“Los grandes clubes son mejores que cualquier selección, por eso la Eurocopa me entusiasma poco. Y la idea de la FIFA de hacer un Mundial cada dos años es fruto de la desesperación por contrarrestar a la Champions League“.

El poderío inglés

Respecto de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europa, John Carlin manifestó que él está en contra de esa medida y aplicó una mirada futbolística para desmenuzar el tema.

“Si la Unión Europea hubiera querido usar todas las armas posible para evitar la salida del Reino Unido, debió decirle a la UEFA que Inglaterra no jugaba más sus torneos y que no llegaran más futbolistas de otros países a la Premier League”. Así, el “Brexit” no hubiera triunfado”.

“Lo irónico es que junto con la salida de Inglaterra de la Unión Europea, su fútbol crece a nivel europeo y la Premier League se diapara, mientra que se ve un futuro gris para las ligas española, italiana y francesa, pero quizá para no la alemana”.