Champions League: Final entre Manchester City y Chelsea tendrá relatos para personas con discapacidad visual

Para las 15:00 horas del sábado 29 de mayo está programada la gran final de la UEFA Champions League, donde el Manchester City y Chelsea buscarán quedar como nuevo monarca de Europa.

Este partido se llevará la mirada de todo el mundo, y en en Sudamérica se estrenará una nueva e histórica forma de transmisión para que nadie quede al margen.

ESPN será el encargado de televisar al definición del torneo más importante del Viejo Continente, canal que anunció un audio descriptivo adicional SAP (Programación secundaria de audio), el cual irá dirigido para personas con discapacidad visual.

Según consignó Infobae, Germán Sosa será el encargado de llevar el relato del compromiso en esta inédita opción, mientras que Jorge Baravalle será el comentarista.

“Quiero destacar y agradecer especialmente a las entidades y personas que nos ayudaron a llevarla a cabo, asesorándonos y capacitando a nuestros equipos de trabajo; estamos aprendiendo mucho de ellos. Es nuestra intención continuar ofreciendo estos relatos, cada vez con más frecuencia, en los importantes eventos deportivos”, señaló Belén Urbaneja, Directora de Responsabilidad Social Empresaria, Gestión de marca y Diversidad e Inclusión de The Walt Disney Company Latin America.

Esta será la primera vez que la UEFA Champions League tendrá relatos para personas con discapacidad visual.

