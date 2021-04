“Todo tiene un límite”: Hijo de Andrea Pirlo denunció haber recibido amenazas de muerte por el irregular momento que atraviesa la Juventus

Una hegemonía de nueve años llevaba la Juventus en la Serie A de Italia, consiguiendo nueve Scudettos, cuatro Copas de Italia, 5 Supercopas y clasificando en dos oportunidades a la final de la Champions League en este periodo de tiempo.

En esta temporada, el histórico exjugador Andrea Pirlo se puso a la cabeza del proyecto tras la salida del banco de Maurizio Sarri, aunque sin repetir el éxito registrado en años anteriores.

La eliminación en Champions League ante el Porto, además de bajarse de la lucha por el título de Italia ha generado malestar en los hinchas de la “Vecchia Signora”.

No obstante, esta situación escaló de nivel, ya que el hijo del actual entrenador de la Juventus, Nicoló Pirlo, denunció amenazas de muerte tanto en contra de él como de Andrea Pirlo. “Yo no soy una persona que juzga, no me gusta hacerlo. Cada uno tiene derecho de decir lo que quiera, yo soy el primero en hacerlo y no me gustaría que alguien me quitara la libertad de hablar. Mis padres me enseñaron a tener ideas y a escuchar las de los demás. Pero todo tiene un límite“, señaló.

“Tú y tu padre tienen que morir” son los mensajes que constantemente recibe el joven por redes sociales. “Este límite lo hemos cruzado desde hace tiempo. Tengo 17 años y recibo a diario mensajes de este tipo. No los recibo porque hago algo particular, sino porque soy hijo de un entrenador que quizás, como puede ser, no gusta a algunas personas”, manifestó en su cuenta de Instagram.

“(Ser hijo de un entrenador) sería mi culpa y la razón por la que recibo cada día mensajes con amenazas de muerte e insultos varios. Me gustaría que se pongan por un segundo en mi posición y que piensen en cómo se sentirían”, sentenció.

Ahora, la Juventus deberá medirse con el Udinese como forastero por la Serie A, luego de empatar 1-1 ante la Fiorentina en la pasada jornada.