“No podemos reemplazarlo”: Pep Guardiola se quebró al hablar de la partida del “Kun” Agüero

Josep Guardiola se caracteriza por ser un director técnico exigente, pero cuando celebra un título, echa a andar todas sus emociones. Sin embargo, el entrenador catalán levantó la copa de la Premier League junto al Manchester City con una sensación agridulce.

Sergio “Kun” Agüero, quizá uno de sus pupilos más aplicados, jugó por última vez este domingo en la Premier League vistiendo la camiseta de los “ciudadanos”. El delantero argentino no renovó contrato con el club y las probabilidades se concentran en una posible llegada al Barcelona.

En el punto de prensa y frente al micrófono de Sky Sports, Guardiola se quebró al hablar del trasandino. “Lo queremos mucho. Ha sido una persona muy especial para todos nosotros. No podemos reemplazarlo. No podemos. Siempre demostró su calidad aquí“, expresó el técnico entre lágrimas.

También habló de la celebración del City tras alzar la copa, luego de haber asegurado el título. “No está el estadio lleno, pero aun así, es mucho mejor que sin gente. Todos los títulos son especiales. Este es diferente por la pandemia y los problemas que hemos tenido. Eso lo hace mega especial“, expresó Pep.

Guardiola ya se alista para el duelo final entre el Manchester City y el Chelsea por la Champions League. “Es un sueño hecho realidad para este club. Será nuestra primera vez y lo vamos a dar todo para intentar ganar”, dijo.

