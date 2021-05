Marcelo Bielsa fue elegido el mejor técnico de la Premier League en votación de la BBC

Muy alabada fue la campaña del Leeds United de Marcelo Bielsa, que en su regreso a a Premier League luego de 16 años de ausencia terminó en el noveno puesto con 59 puntos, productos de 18 victorias, 5 empates y 15 derrotas, con 62 goles a favor y 54 tantos en contra.

Con la cuarta plantilla más barata de la primera división inglesa, el equipo del “Loco” se convirtió además en el mejor ascendido en las cinco ligas más importantes de Europa: Inglaterra, España, Italia, Francia y Alemania.

El elenco del técnico rosarino, que dejó como base a gran parte del plantel que subió desde la Championship, incluso estuvo cerca de clasificar a un torneo europeo y siempre dio espectáculo, lo que fue premiado en la figura del exseleccionador chileno.

Sí, pues una encuesta abierta a la gente de la página web de la BBC lo dejó como el mejor adiestrador de la Premier League, superando al campeón Pep Guardiola del Manchester City y a otros importantes colegas.

Con el 37 por ciento de los votos, Marcelo Bielsa superó a Pep Guardiola (además finalista de la Champions Leaguea contra el Chelsea el sábado que viene), Brendan Rodgers (encargado del sorprendente Leicester, que fue quinto), Ole Gunnar Solskjaer (el DT de Manchester United, que el miércoles jugará por la final de la Europa League ante el Villarreal), y David Moyes (del West Ham United, que clasifiacó a la Europa League).

Lo que no quedó claro es si Marcelo Bielsa iniciará una cuarta temporada en el Leeds United, algo que el dueño del club, el millonario italiano Andrea Radrizzani, y los aficionados del equipo quieren sí o sí, pero que el entrenador dejó en el aire tras el fin del torneo, y a la espera del fin del contrato entre ambas partes el próximo 30 de junio.

Who has been your Premier League manager of the season?

Make your selection 👇#bbcfootball

— Match of the Day (@BBCMOTD) May 24, 2021