El lesionado Arturo Vidal dijo que quiere jugar las Clasificatorias y la Copa América

Aunque hace poco más de dos meses que no juega y a que aún no es dado de alta de la operación a la rodilla izquierda a la que fue sometido el pasado viernes 12 de marzo, Arturo Vidal señaló que quiere jugar tanto los duelos de Clasificatorias ante Argentina el 3 de junio de visitas y Bolivia cinco días después en Santiago de locales, como la Copa América que parte el 13 de junio.

me gustaría estar en los dos partidos y después en la Copa, pero tengo que ir con calma… Debo ver el día a día y no quiero apurarme. Tampoco quiero ser un estorbo y no estar bien en la Selección”. En una entrevista exclusiva con TNT Sports que será emitida el lunes que viene y de la que fueron adelantados algunos pasajes, el volante nacional del Inter de Milán dijo que “… Debo ver el día a día y no quiero apurarme. Tampoco quiero ser un estorbo y no estar bien en la Selección”.

El “King” añadió que “me gustaría estar en los dos lados y pelear en los dos partidos, ojalá sacar los seis puntos en las Clasificatorias y después pelear la Copa América. Será difícil, son complicados ambos torneos, pero se puede… Yo voy por todo. Mientras esté bien puedo jugar todo y me voy a preparar para eso”.

El hombre formado en Colo Colo también se refirió a los contactos que ha tenido con el nuevo seleccionador, el uruguayo Martín Lasarte.

“He hablado muchas veces con él. Se ha preocupado mucho de mi lesión, de cómo estoy, de preguntarme qué pienso... Hemos tenido una buena relación. No nos hemos visto en persona, pero me ha hecho sentir muy importante. Cuando llega un entrenador a un proceso nuevo hay que tener esa confianza y me ha hecho sentir así. Espero que nos vaya muy bien”, cerró el hombre campeón en Italia con el Inter.