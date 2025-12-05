;

¿Por qué es feriado este lunes 8 de diciembre y cómo funcionará el comercio en Chile?

El inicio de la semana estará marcado por una jornada de descanso para buena parte del país. ¿Abren los centros comerciales y supermercados?

Javier Méndez

MIGUEL MOYA / AGENCIAUNO

Como es habitual en esta época del año, diciembre trae uno de los feriados más reconocidos del calendario chileno.

El más reciente fue el del viernes 1 de noviembre, por el Día de Todos los Santos, pero ahora se acerca una nueva jornada de descanso que caerá este lunes 8 de diciembre. Un sinfín d trabajadores y estudiantes podrán descansar.

En simple, la fecha corresponde a la Inmaculada Concepción, una celebración religiosa más que consagrada y donde muchos aprovechan de peregrinar a Lo Vásquez.

¿Cómo funcionarán supermercados y malls este lunes 8 de diciembre?

Tal como ocurre con la mayoría de los feriados religiosos, esta jornada no es irrenunciable, lo que implica que el comercio puede funcionar con relativa normalidad.

En general, las grandes cadenas mantienen sus puertas abiertas, aunque algunas ajustan su cierre para permitir el descanso de los trabajadores al final del día.

En el caso de servicios esenciales, como estaciones de servicio, farmacias de turno y almacenes de barrio, la operación seguirá activa sin mayores cambios.

El próximo feriado en el calendario será el jueves 25 de diciembre, cuando el país celebre Navidad, una jornada irrenunciable que sí implica el cierre total del comercio, salvo servicios esenciales.

Después de esa fecha, el siguiente día de descanso será el jueves 1 de enero de 2026, correspondiente al Año Nuevo, que también opera bajo las mismas restricciones para supermercados, malls y tiendas en general.

