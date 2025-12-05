A lo Draco Malfoy: el particular look de Sebastián Beccacece en el sorteo del Mundial 2026 / STEPHANIE SCARBROUGH

Durante este viernes se desarrolló el sorteo de los grupos del Mundial 2026 en el Centro Kennedy de Washington.

En ese contexto, Sudamérica tuvo protagonismo, considerando que Lionel Scaloni, DT del vigente campeón planetario, fue quien llevó el trofeo de la Copa del Mundo hasta el estrado.

También generó reacciones, pero por otro aspecto, uno de sus compatriotas que estará presente en el certamen, Sebastián Beccacece, que dirige a Ecuador.

Todo luego que se viralizaran las imágenes del ex director técnico de la U de Chile con el particular look con el que apareció, luciendo un beatle debajo de su terno.

En redes sociales no dejaron pasar la secuencia, comparándolo con personajes de ficción, como Draco Malfoy, uno de los villanos de Harry Potter; Trunks, parte de la zaga de Dragon Ball; o con algún integrante del universo de “El Señor de los Anillos”.