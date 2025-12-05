Corte le da la razón a Orrego: aseguradora deberá reintegrar $1.000 millones no ejecutados por ProCultura

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por la Aseguradora Porvenir S.A. (ASPOR), y ordenó reintegrar mil millones de pesos al Gobierno Regional Metropolitano, asignados a la Fundación ProCultura mediante un convenio para el programa de salud mental “Quédate”, recursos que no fueron ejecutados.

Esta situación había sido alertada por el Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, quien había detallado que todo se originó luego de que en noviembre de 2023, tras observar incumplimientos en la rendición de cuentas y la ausencia de información bancaria exigida por parte de la institución fundada por Alberto Larraín, el GORE pusiera término anticipado al convenio.

Ante este escenario, la Gobernación inició el cobro de cinco pólizas emitidas por ASPOR para recuperar los recursos comprometidos (más de 31 mil UF).

Sin embargo, la aseguradora rechazó el primer requerimiento de la Gobernación, acusando que la solicitud estaba incompleta. En ello, y pese a que la información fue corregida días después, ASPOR interpuso una medida prejudicial precautoria para evitar el pago inmediato de este millonario.

Tras conocer los movimientos de ASPOR ante los tribunales, la Gobernación presentó una denuncia ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), entidad que en julio de 2024 sancionó a la aseguradora con una multa de 1.000 UF, por lo que ASPOR hizo lo propio e interpuso un recurso en contra de la multa de la CMF.

Sin embargo, con esta decisión del tribunal de alzada capitalino, la Aseguradora Porvenir S.A. (ASPOR) deberá no solo cancelar la multa, sino que también restituir los dineros a la Gobernación.

“Tal como dijimos desde el primer día, vamos a recuperar cada peso del programa de prevención del suicidio “Quédate”. Hoy la justicia nos da la razón. La aseguradora ASPOR intentó dilatar y esquivar su única obligación: pagar una póliza válida y exigible“, señaló Claudio Orrego.

“Esta sentencia confirma que la ley está de nuestro lado y, en consecuencia, también el fallo de la Comisión para el Mercado Financiero, que sancionó a esta empresa por su incumplimiento. Vamos a seguir hasta el final, con los recursos públicos no se juega y quienes incumplen con esta norma no pueden pretender impunidad”, afirmó el gobernador.